大行觀點：兩大風險帶來投資挑戰

踏入2025年，儘管美股估值偏高，仍深信經濟名義維持正增長及減息對股市有利的立場，預計企業盈利將保持穩健，而通脹仍朝着正確方向發展。然而，兩項風險令人感到擔憂。

首先，債券孳息率上升是否會危及股票？2010年代的特點是緊縮的財政政策和零利率環境，可將這時代稱為「極端的亞當史密斯」，其理論是個人和企業為了自身利益行事，這為經濟帶來正面影響。

債息不斷攀升累股市 然而，這情況導致過度的收入不平等，進而引發對民粹主義政策的支持及以寬鬆的財政政策、保護主義和提高利率為重點的新共識。寬鬆財政政策代表着更高的借貸成本，在許多地區，人口老化加上其他支出需求將導致債務水平上升，最終這些因素將限制投資市場回報潛力。

各地政府增加支出有助於支撐經濟，但這可能為未來股市埋下隱患，因為體系中的過度支出通常會在經濟低迷時才得到解決。若債券孳息率升勢不過分，股票估值便可維持在目前水平。今年初，美國10年期國債孳息率一度升至4.8厘以上，股票估值相對於債券已開始進入更艱險的區域。債券孳息率上升或會吸引資金流出股市，並增加企業的借貸成本。

就如大多數市場評論員一樣，在過往數年預測美國經濟有機會步入低迷或衰退，目前的預測是其將正面發展，短期內債券孳息率將得到一定緩解，尤其是市場已消化美國或會在2025年減息的預測。可是，偏高的債券孳息率是今年需要留意的風險。

第二個挑戰是市值加權指數的集中程度。大型科技股在此周期所帶來的強勁盈利增長，使其與1999至2000年的科網泡沫截然不同。當時的估值無實質支持和解釋，但現在許多大型美國科技企業的盈利都能支持其估值。然而，鑑於這些企業在主要指數中的主導地位，任何一家企業的失誤都會對整體投資市場回報構成風險。

漲勢過度集中藏隱憂 事實上，現在指數升勢的集中程度遠超過1990年代後期。從投資組合角度來看，對少數股票維持高倉位的投資似乎並不明智。更重要的是，「美股七巨頭」背後的驅動力各不相同，將它們視為一個個體會低估了個別公司之間不同的業務驅動力。鑑於股市的集中性，現在並不是作押注的時機。

美國與其他市場有着以上共同的風險，歐洲和日本股市的集中度同樣很高，依賴過往贏家帶動表現的投資者已開始錯失機會。自2024年夏季以來，留意到投資及股市的發展路徑更為有趣，不同的行業板塊在不同的時間錄得不同的表現。

當主要股市指數不再像過去那樣提供分散投資的作用，而政治共識的轉變正在改變各資產類別之間相關性的情況下，投資者需要更加努力地建立具有韌性的投資組合。

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