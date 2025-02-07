海德園一期批預售涉592戶

地政總署資料顯示，上述項目為今年1月批出的唯一住宅預售樓花同意書，涉及單位按月多約38.3%。太古地產發言人表示，項目售樓說明書及展銷廳已接近完成，最快於下季推售。發展商曾指，整個項目由3座住宅大樓組成，總樓面約70萬方呎，提供850伙，主打兩房及三房戶型。