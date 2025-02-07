海德園一期批預售涉592戶
地政總署資料顯示，上述項目為今年1月批出的唯一住宅預售樓花同意書，涉及單位按月多約38.3%。太古地產發言人表示，項目售樓說明書及展銷廳已接近完成，最快於下季推售。發展商曾指，整個項目由3座住宅大樓組成，總樓面約70萬方呎，提供850伙，主打兩房及三房戶型。
申賣樓花月飆近15倍
另一方面，上月有4個住宅項目入紙申請預售樓花，合共提供987伙，按月大增約14.9倍，數量為3個月最多。規模較大的兩個項目均由長實集團(01113)發展；其中，啟德Victoria Blossom第2期涉及416個單位，同系的元朗錦泰路18號有327伙申請預售，兩項目的預計關鍵日期均為2027年9月30日。
此外，會德豐地產旗下的香港仔黃竹坑港島南岸第6B期，於上月入紙申請銷售樓花，該盤提供154個單位，預計關鍵日期均為2027年7月31日。餘下一個申請項目規模較小，為佳明集團控股(01271)粉嶺上水市地段第290號項目，提供90個單位。
據該署資料，截至今年1月底，待批預售樓花同意書項目有22個，涉及單位8,922伙，按月增加395伙或約4.6%。
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