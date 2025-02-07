皇都首推88伙605萬起 呎價萬八港島東8年半低

周六起開放參觀收票 新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，首批屬於「頭炮喜動價」，稍後加推單位有加價空間。首批涵蓋一房至三房間隔，實用面積343至726方呎。本周六起正式對外開放示範單位及收票，最快下周開售。

該公司營業及市務（特別項目）部助理總經理陳冬陽稱，價單提供3項付款方法，90天現金優惠付款計劃可享最高22%折扣後，折實價605.5萬至1,959.3萬元。入場戶為7樓B9室，為實用面積343方呎一房戶，折實呎價17,653元。

新世界發展營業及市務（特別項目）部助理總經理楊境豪指，呎價最低為7樓A9室兩房戶，實用面積446方呎，折實價753.2萬元，折實呎價約16,888元。按定價計，該批單位市值逾9.4億元。多家大型銀行已於展銷廳設置櫃台，提供按揭服務。

事實上，該盤早前已透過招標沽13伙，皆屬28至35樓的三房及四房單位，套現超過5億元，平均成交呎價逾34,200元。是次安排以價單形式公開發售的首批單位集中於6至20樓的中低層。

代理：勢冰封同區二手樓 資料顯示，北角對上開價樓盤為101 KINGS ROAD，於去年11月推出首批51伙，折實平均呎價約20,800元。回顧港島東歷來推盤紀錄，2016年8月筲箕灣形薈首批單位連回贈計，折實平均呎價約17,732元，故皇都是繼該盤後最平新盤。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，皇都首批較市場呎價折讓約25%，勢冰封港島區二手市場。美聯物業住宅部行政總裁布少明預計，該盤落成後呎租可達90元水平，租金回報率逾5厘。

皇都首張價單詳情