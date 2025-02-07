YOHO WEST PARKSIDE快開售
新鴻基地產(00016)天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE醞釀推出，新地代理總經理胡致遠稱，預計短期內可獲批預售樓花同意書，全新示範單位接近完成，目標2月推售。資料顯示，今期為一座住宅大樓，提供525伙。
新界西北樓盤交投穩定，泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都項目再錄成交，集團執行董事關堡林稱，滙都II第6座2樓B07室，實用面積410方呎，兩房間隔，以426.81萬元售出，呎價約10,410元。
高臨累沽189伙套15.8億
其他發展商展開推盤大計，資本策略地產(00497)執行董事何樂輝表示，蛇年繼續推售鄰近港鐵佐敦站的高臨餘下單位，其中臨海‧天際屋有望挑戰項目售價及呎價新高。項目至今沽出189伙，套現約15.8億元。
此外，英皇國際(00163)香港仔澄天已踏入現樓銷售階段，日前售出9樓E室，實用面積286方呎，一房間隔，成交價478.12萬元，呎價約16,717元。發展商指，全盤至今沽出82伙，套現逾5.1億元。
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