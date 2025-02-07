會地年內賣7項目

會德豐地產主席梁志堅表示，集團部署今年推出7個項目，共涉2,300伙，涵蓋上車盤到超級豪宅。總結去年，全年住宅及車位的總銷售金額逾221億元，按年增長逾38%。他相信，樓價於去年底已經止跌回升，估計今年底可錄得約15%增長。

他指，目前政府積極推廣北部都會區的發展，與地產建設商會保持溝通，估計稍後推出土地招標時，招標文件將更清晰交代條款及細節，包括交通配套及渠務整理等，釋除業界疑慮。期望月底發表的財政預算案，會有利好整體經濟措施。

種植道1號首季推5洋房 會德豐地產常務董事黃光耀表示，旗下將軍澳日出康城第12C期GRAND SEASONS，已率先於上月開售。首季將登場的山頂種植道1號，會推其中5座洋房發售，實用面積5,200至6,700方呎，部署農曆年後安排貴賓參觀現樓。

緊接上半年會推灣仔春園街項目涉88伙，與啟德承豐道18號項目第1期的635伙。至於黃竹坑港島南岸第6期項目的第1期涉463伙、上水古洞第24區項目第1期提供457伙，以及九龍塘龍庭里項目第1期設42伙，計劃下半年推出市場。

發展商期望政府下調釐印費、全面放寬投資移民門檻，及進一步拆牆鬆綁，縮減土地發展及審批時間，以降低發展成本，並反映於土地價值上。集團目前有約600萬方呎土地儲備，足夠未來4至5年發展。