新盤吸客魚貫登場
ONE CENTRAL PLACE推現樓
新盤大軍壓境，一眾發展商推盤態度積極，密密籌劃全年賣樓時間表，務求做到貨如輪轉，完成「去庫存」的目標。多個鐵路上蓋項目有望於年內排隊登場，遍布港、九及新界各區。當中，天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE有機會於本月內率先跑出。
信和置業(00083)執行董事田兆源表示，集團計劃今年共推5個樓盤，共涉及約4,500個單位。頭炮項目為中環ONE CENTRAL PLACE，預計首季以現樓形式銷售，提供121伙。
其他有望年內推售的樓盤，包括土瓜灣榮光街項目提供458伙、油塘通風樓項目及將軍澳日出康城第13期項目，分別涉748伙與2,550伙，以及元朗港鐵錦上路站柏瓏III有680伙。
該集團聯席董事楊文指，政府積極吸引外來人才來港，同時放寬物業按揭成數，加上去年息口開始下調，市場有多個利好因素支撐，相信今年樓市會平穩發展。同系元朗柏瓏及將軍澳日出康城凱柏峰的部分期數項目，有望第二季入伙。
海盈山6日6宗成交
旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，6日內錄得6宗成交，套現逾6,972萬元。包括昨日以1,649.47萬元售出2A座30樓D室兩房戶，實用面積613方呎，呎價約26,908元。
中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，昨售出3座38樓C室，為實用面積945方呎三房戶，成交價1,863.7萬元，呎價約19,722元。
此外，恒基地產(00012)的旺角利奧坊‧壹隅上載最新銷售安排，推出4伙特色戶於下周二起以每日招標及截標形式發售，包括3伙低層連平台單位，以及一伙頂層連平台及天台單位，實用面積299至347方呎。
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