新盤吸客魚貫登場

田兆源（左）表示，中環ONE CENTRAL PLACE提供121個住宅單位。右為楊文。

ONE CENTRAL PLACE推現樓 新盤大軍壓境，一眾發展商推盤態度積極，密密籌劃全年賣樓時間表，務求做到貨如輪轉，完成「去庫存」的目標。多個鐵路上蓋項目有望於年內排隊登場，遍布港、九及新界各區。當中，天水圍輕鐵天榮站項目第2期YOHO WEST PARKSIDE有機會於本月內率先跑出。

其他有望年內推售的樓盤，包括土瓜灣榮光街項目提供458伙、油塘通風樓項目及將軍澳日出康城第13期項目，分別涉748伙與2,550伙，以及元朗港鐵錦上路站柏瓏III有680伙。

該集團聯席董事楊文指，政府積極吸引外來人才來港，同時放寬物業按揭成數，加上去年息口開始下調，市場有多個利好因素支撐，相信今年樓市會平穩發展。同系元朗柏瓏及將軍澳日出康城凱柏峰的部分期數項目，有望第二季入伙。

海盈山6日6宗成交 旗下香港仔黃竹坑站港島南岸第4A期海盈山，6日內錄得6宗成交，套現逾6,972萬元。包括昨日以1,649.47萬元售出2A座30樓D室兩房戶，實用面積613方呎，呎價約26,908元。

中洲置業旗下沙田星凱‧堤岸，昨售出3座38樓C室，為實用面積945方呎三房戶，成交價1,863.7萬元，呎價約19,722元。