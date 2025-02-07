去年新界港島私宅落成飆九成
差餉物業估價署昨公布最新數字，2024年全年私人住宅落成量為24,261伙，較2023年增加10,409個單位，升幅約75.1%，期間以新界區落成量最多，達到11,556伙，按年大幅上升約91.3%。
整體12月涉5584戶 22年新高
去年全年私宅落成量相比全年目標22,267伙，多出1,994伙，超標幅度約9%，創約20年新高。至於去年除新界區私宅落成最多外，港島區為落成量升幅最高地區，該區有1,691伙落成，較2023年漲幅約93.7%。九龍區落成單位有11,014個，為各區第二多，按年增幅約58.7%。
另外，去年12月私人住宅落成量5,584伙，按月上升約38.2%，為逾22年單月最多；當中，九龍區有3,139伙落成，按月升幅約2.4倍最大，其餘兩區下挫。港島有482伙落成，按月跌幅約39.8%，新界區有1,963伙，按月減少約15.7%。
以各類型面積單位落成量計，去年仍以實用面積431方呎以下細戶落成量較多，去年累錄10,794伙，較2023年上升約38.3%。其次是實用面積約431至752方呎的中小型戶，有10,705個單位落成，按年漲幅約1.3倍。值得留意是，中小型單位佔整體落成比例升至約44.1%，按年大增約10.4個百分點，反而細戶佔比約44.5%，按年大減11.9個百分點。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：