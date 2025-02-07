去年新界港島私宅落成飆九成

另外，去年12月私人住宅落成量5,584伙，按月上升約38.2%，為逾22年單月最多；當中，九龍區有3,139伙落成，按月升幅約2.4倍最大，其餘兩區下挫。港島有482伙落成，按月跌幅約39.8%，新界區有1,963伙，按月減少約15.7%。

以各類型面積單位落成量計，去年仍以實用面積431方呎以下細戶落成量較多，去年累錄10,794伙，較2023年上升約38.3%。其次是實用面積約431至752方呎的中小型戶，有10,705個單位落成，按年漲幅約1.3倍。值得留意是，中小型單位佔整體落成比例升至約44.1%，按年大增約10.4個百分點，反而細戶佔比約44.5%，按年大減11.9個百分點。