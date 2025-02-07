二手樓市未好轉 銀主趕出貨套現

慧景軒低估價17%沽 第一城嗌平12% 環球經濟未見好轉，二手樓市仍存隱憂，踏入蛇年銀主未敢怠慢，繼續積極出貨套現。其中，天水圍慧景軒一個同類兩房單位減價70萬元後，剛以450萬元低價沽出，較個別銀行估價低逾17%。藍籌屋苑沙田第一城再現銀主貨，三房戶最新叫價513萬元放售，較個別銀行估值低約12.6%。

中原伍耀祖表示，上述慧景軒銀主盤為2座高層D室，實用面積約547方呎，曾叫價520萬元放售，減價約13.5%獲承接，呎價約8,227元。資料顯示，屋苑兩房單位去年曾錄450萬元登記成交，是次屬2016年後新低價，有大型銀行對上址網上估值約544萬元，最新成交價低94萬元。

沙田第一城再有銀主放盤。市場消息透露，單位為12座中低層戶，實用面積約484方呎，每方呎叫價約10,599元，較個別銀行估價低約74萬元。同座樓層相若同室單位，2019年樓市高峰期間售價達758萬元。

該屋苑近日連錄至少4宗買賣，美聯黃錦瀚指，最新錄21座中高層G室，實用面積約327方呎，放盤約3個月，減價22萬元，以408萬元售出，呎價約12,477元。

啟岸較購入價平33%推 近日細價樓成交率先起動，銀主把握機會，推出一批細價單位。資料顯示，包括紅磡啟岸一個中層開放式單位，實用面積約189方呎，上月底叫價338萬元推出，較2019年購入價帳面低逾33%。北角僑冠大廈B座中層同類放盤，實用面積約449方呎，現時以340萬元放售，呎價約7,572元。

河畔花園賣350萬貶28% 事實上，各區上車盤2月起連錄承接，沙田河畔花園已錄至少兩宗。消息稱，該盤A座中層7室，實用面積約242方呎，售價約350萬元，呎價約14,463元，逾3年帳面貶值約28.3%。同屋苑F座高層單位，以約330萬元易手，較2016年購入價帳面僅高約2,000元。

投資者入市帶動交投，荃灣中心再錄買賣，本周內連錄至少3宗。美聯鍾家豪指，屋苑5座高層F室，實用面積約380方呎，原則兩房間隔，以348萬元成交，呎價約9,158元。他指，近日區內細價樓查詢量增加約兩成，部分準買家已預約本周末睇樓。

二手市場買賣成交