股壇MasterMind：憧憬中美有偈傾 恒指睇二萬一

凱基亞洲投資策略部主管溫傑指，港股近期走勢較好，因美國對華加徵關稅稅率比預期低，加上中國反制措施克制，市場憧憬中美「有偈傾」，而且美國郵政針對中港包裹似乎暫告一段落。

聯想早前與內地圖像處理器（GPU）獨角獸沐曦股份，聯合發布DeepSeek一體機解決方案，AI PC等設備接入DeepSeek。溫指硬件AI化是長遠發展方向，雖長線看好聯想，惟AI PC市場滲透率升幅緩慢，加上聯想累升不少，不建議現價追入。

比亞迪將召開智能化戰略發布會，市場憧憬比亞迪會以平價車型搭載高階智駕系統，令產品更具競爭力。溫指該企1月新能源汽車銷量強勁，加上獲大行唱好，令股價突破300元，雖有機會創新高，但若再追入水位不多，可留意落後二線科技股。