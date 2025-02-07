喜茶會員破1.5億 復購率新高

除了3家有意在港上市的現製茶飲企業，喜茶是另一港人熟悉的內地茶飲品牌，儘管該公司尚未上市，但早前也發布年度報告，讓普羅大眾更了解公司的發展近況。

喜茶指，面對行業同質化競爭，該公司去年透過差異化策略，為使用者提供健康的產品和融合茶禪的品牌體驗，再度激活消費者對茶飲的熱情，包括羽衣纖體瓶、去火纖體瓶等在內的「超級植物茶」系列全年累計售出逾3,700萬杯。

此外，2024年下半年淡季期間喜茶門店銷售逆勢增長，新開門店平均業績高於上半年。截至去年底，會員人數突破1.5億，按年增長5,000萬，且復購率創新高。

進軍海外成績不俗 該企更特別提及海外市場，該公司展開創新研發及推出限定產品，包括在澳洲和英國推出「海洋膠原蛋白芒」，即在經典產品「椰椰芒芒」上，加入藻藍蛋白等元素，以及在巴黎奧運期間打造「喜茶巴黎觀賽茶室」，首日銷售額便突破一萬歐元。

截至2024年12月底，喜茶在新加坡、英國、加拿大、澳洲、馬來西亞、美國、南韓7個海外市場，以及港澳地區，共設有逾70家門店。