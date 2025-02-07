理財Campus：投資茶飲股仲有得賺？

3家現製茶飲企業蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨曾於2024年初向港交所入表申請來港上市，惟其後申請相繼超過6個月失效後一直未見進展，到去年12月和今年1月捲土重來再遞交上市申請。

整體而言，3家企業均高度依賴加盟商，超過99%門店是加盟商經營的，並貢獻絕大部分銷售額，這亦是茶飲行業近年的經營模式。不過，投資者要留意，這模式衍生的品質控制和管理問題，或影響將來股份的投資價值。

蜜雪冰城擁4.5萬店 數據顯示，3家企業中目前以蜜雪冰城超過4.5萬家門店（包括40,510家內地門店和約4,800家海外門店）數目最多，覆蓋區域也最廣，尤其在三、四線城市及鄉村地區，內地57.2%門店位於三線及以下城市。從價格定位看，以蜜雪冰城的平均客單價7.28元人民幣最低，滬上阿姨為13.86元人民幣，古茗為14.95元人民幣。

有業界分析指，蜜雪冰城的定位是大眾消費市場，以「平價」為賣點，主打低價高質的飲品，並透過廣泛的加盟模式迅速增加門店數目，以此降低單店成本，對於資本市場而言，公司的龐大規模和快速複製能力可能受到關注；而古茗相對蜜雪高端一些的定位，有助支撐相對較高的估值，但同時擴張速度相對較慢，其潛在盈利增長動力備受關注；至於滬上阿姨的差異化競爭策略亦不容忽略。

預期下周三（12日）主板掛牌的古茗控股，截至2024年11月30日，門店數目9,823家，截至11月底止兩個月的商品銷售額（GMV）為37.94億元人民幣，共售出2.24億杯飲品。去年11個月累計，錄得的收入及毛利高於2023年同期，並預期截至去年底的公司擁有人應佔綜合溢利不少於14億元人民幣。

古茗的目標客戶群包括年輕的都市白領和學生，由於公司堅持自建供應鏈，某程度限制了其開店速度。以2023年GMV計算的中國10大現製茶飲店品牌中，古茗是唯一一家能夠向低線城市門店頻繁配送短保質期鮮果和鮮奶的企業。

滬上阿姨3品牌吸客 至於滬上阿姨，透過經營滬上阿姨、滬咖、輕享版3個品牌來作差異化的區分。其中，滬咖為咖啡品牌，輕享版是滬上阿姨主攻下沉市場的品牌，產品單價範圍在2至12元人民幣（對比之下滬上阿姨的主要產品價格範圍介乎7至22元人民幣）。雖然不同的子品牌或可助滬上阿姨獲取更多潛在的消費者，但輕享版的低定價可能壓縮公司整體毛利率，造成利潤壓力。

有研究提出，全球現製飲品市場規模巨大且預計未來將呈加速增長趨勢。以終端零售額計，全球現製飲品市場規模從2018年的5,989億美元（約4.67萬億港元）增長至2023年的7,791億美元（約6.07萬億港元），複合年增長率為5.4%。2023至2028年的複合年增長率預計將進一步提高至7.2%，帶動市場規模增長至2028年的11,039億美元（約8.61萬億港元），佔全球飲料市場近一半份額。

新興市場潛在商機大 以中國和東南亞為代表的新興市場快速增長，是全球現製飲品行業加速增長的重要引擎。在2023至2028年間，中國和東南亞市場預計在全球主要市場中增速最快，複合年增長率分別達17.6%和19.8%，合共貢獻同期全球現製飲品市場規模增量的近40%。中國和東南亞市場合計佔全球現製飲品市場的比重也將從2023年的12%提升到2028年的19.4%。

中國和東南亞現製飲品市場快速增長，源於其現製飲品在飲用水分攝入總量中佔比提升的結構性機遇。2023年，中國和東南亞的現製飲品消費量在飲用水分攝入總量中的佔比均不足2%，顯著低於美國、歐盟及英國、日本等發達市場平均17%以上的佔比水平。同年，中國和東南亞的人均現製飲品年消費量分別為22杯和16杯，而上述發達市場平均超過260杯。預計到2028年，中國和東南亞的人均現製飲品年消費量將增加逾倍，分別達到51杯和36杯，反映行業增長空間巨大。

儘管如此，各大現製茶飲品牌亦要面對不少挑戰，包括目前茶飲店的遍布程度堪稱密不透風，加上資本投資熱度下滑，導致大量實力較差的茶飲店倒閉，這某程度反映茶飲產業的紅利時期已經結束。這亦可從已在港上市的兩家茶飲企業不是特別受資本市場青睞看到，導致兩股份的股價長期低迷。

蜜雪冰城已進軍香港市場，以平價作招徠。 現製茶飲企業比併