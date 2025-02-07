英央行減息¼厘 鎊匯曾跌逾1%

英倫銀行一如市場預期減息，在昨日的政策會議上以7比2的票數通過減息0.25厘，令基準利率降至4.5厘，兩張異議票更提倡減0.5厘。會後議息聲明繼續認為應以「逐步、謹慎」的方式來放寬貨幣限制。英鎊兌美元在利率公布後曾跌1.17%，低見1.2361；兌港元曾見9.6303。

大削今年英GDP預測 英鎊下跌除了因為利率下降，也因英倫銀行給出了一個較為暗淡的經濟預測，預計通脹今年會暫時回升，年中或達3.7%（去年12月時為2.5%），主因能源價格上升，但之後預計會逐漸回落至2%的目標水平。預測全年GDP增長0.75%，也顯著低於11月時預測的1.5%。

歐元區則要留待3月初才議息，但要求減息之聲高唱入雲。身兼歐洲央行執委的意大利央行副行長Piero Cipollone表示，隨着通脹放緩，利率仍在緊縮範圍，歐央行還有進一步下降的空間，惟能源價格上升及全球貿易緊張成為障礙，故此現階段不能作任何承諾。

對於中美貿易戰帶來的影響，Piero Cipollone同意可能對歐元區20個成員國不利，不過他同時指出，歐洲企業可以透過犧牲利潤率來吸收部分因貿易戰而增加的成本，而歐元兌美元不可避免地走弱也將對歐元區產生緩衝作用，尤其歐洲勞動市場保持穩定，過往多次減息影響漸現，特別是工業有觸底的迹象。