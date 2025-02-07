日央行委員：利率要升至最少一厘

日本是當前全球少數處於加息周期早段的發達經濟體。日本央行政策委員會審議委員田村直樹表示，到2025下半財年（今年10月至明年3月期間），政策利率應該至少上調至一厘左右，以遏制通脹風險。外界關注日本央行接下來進一步上調利率的可能，而接下來的春季勞資薪酬談判（春鬥）結果將尤關重要。

Yen兌港元曾高見5.12 田村直樹向商界領袖發表講話，指日本的中性利率（即實現通脹與經濟增長均衡的理想利率水平）至少是一厘，又指即使將政策利率從目前的0.5厘，上調至0.75厘，實際利率仍然處於負值，距離能讓經濟降溫的利率水平還有一段距離。他又提到，日本經濟接下來將達到「可以判斷央行2%通脹目標能夠持續實現的水平」，因為春鬥結果會確認廣泛企業的薪酬增幅。他又稱，日本央行需要及時、逐步加息。

受到他的言論刺激，日圓兌每美元周四盤中一度見151.81，每百日圓兌5.12515港元，惟其後日圓升幅明顯收窄。日本股市昨日表現亦靠穩，日經指數收升235點或0.61%，報39,066點；東證指數收升6點或0.25%，報2,752點。

日企今年或加薪5% 投資銀行野村估計，今年春鬥最終的加薪幅度將達到5%。該行引述了早前日本政府旗下智庫JILPT的調查結果，發現大多數商界領袖及工會代表平均預期今年加薪幅度為4.6%；根據過去多年歷史，實際薪酬加幅都會高於此項調查，相信今年也不例外。

野村解釋，JILPT調查的時間點早於春鬥真正談判開始一段時間，因此預測值通常會低於實際數值。考慮到目前日本企業面臨嚴重的勞工短缺問題、潛在轉職者數目增加，以及企業之間的加薪行為趨向一致，預料隨着勞資談判的推進，最終加薪幅度將高於預期。