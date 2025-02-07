比特幣4年睇50萬關

渣打：特式政策推動 各央行研納儲備 加密幣一哥比特幣（Bitcoin）的價格近期多次衝破每枚10萬美元關口，但高處未算高。渣打銀行發表研究報告，揚言在特朗普4年任期屆滿前，比特幣將升至每枚50萬美元。原因包括美國現屆政府的推波助瀾、相關交易所買賣基金（ETF）漸多起穩定價格作用，以及開始有其他國家政府考慮將加密幣納入儲備之中。

渣打銀行數字資產研究主管Geoffrey Kendrick在報告中解釋，隨着去年1月美國批准了現貨比特幣ETF產品，釋放被壓抑的需求，迄今已吸引390億美元的淨流入。

微策略改名Strategy 特朗普上台後，繼續推動比特幣的採用，包括美國證交會（SEC）上月廢除被視為「加密幣惡法」的「會計準則SAB 121」。另外，特朗普本人亦於1月23日簽署行政命令，評估潛在的國家數碼資產儲備，可能會促使各國央行考慮比特幣投資。

據報，捷克央行正在探索將其1,400億歐元儲備中的5%配置於比特幣。瑞士則正在進行全民公投，以推動瑞士央行接受比特幣所有權。行情會否爆發，「只待下一步會否有大型央行或主權財富基金出來宣布計劃或經已購買比特幣。」

隨着加密幣產品愈來愈多，Kendrick有理由相信，比特幣3個月平價引伸波幅將在未來兩至3年內，從55%下降到45%或以下，有助吸引投資者入場，與黃金雙雙成為優質投資組合。

另方面，比特幣最大的企業持有者MicroStrategy（微策略）宣布改名為Strategy（策略），新標誌設計和顏色加入比特幣元素，反映公司定位為着重比特幣和人工智能（AI）業務。

貝萊德擬歐推Bitcoin ETF 隨着品牌重塑，公司披露在去年第四季已斥資205億美元，添購近21.89萬枚比特幣，2月5日持貨總量達47.11萬枚，總市值約460億美元，以獲取成本約303億美元計，帳面未實現盈利近160億美元（約1,248億港元）。公司將繼續在市場上集資以作新的購買。儘管帳面資產風光，惟該公司上季經調整每股虧損3.2美元，遠遜預期的虧損0.12美元。

資產管理巨頭貝萊德正計劃進軍歐洲比特幣ETF市場，據知情人士透露，貝萊德首隻在美國以外的比特幣ETF很可能在瑞士註冊，或已在本月開始進行推銷工作。貝萊德多名高管上月在網誌道：「通過ETF獲得比特幣敞口，已被證明對投資者來說是一個引人注目的組合。」

隨着加密幣愈來愈受追捧，歐央行執委Piero Cipollone日前表示，特朗普支持「穩定幣」（與法定貨幣掛鈎的加密幣）計劃，將有助加快數碼歐元的立法。歐盟委員會原定在2023年6月為數碼歐元立法，但受政治影響一再延遲。他說在特朗普推動穩定幣後，政界不能無視，立法將會加速。

比特幣近半年表現