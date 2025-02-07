Aquila併購找鋼交易估值百億

招銀國際資產管理有份發起的Aquila於2022年3月上市，據SPAC機制，須在36個月內完成De-SPAC，否則要向股東退還資金。Aquila及找鋼集團已與8名上市後私募投資（PIPE）投資者訂立PIPE投資協議，以每股10元，認購5,358萬股PIPE投資股份，總認購額逾5.35億元。

以同股不同權上市

值得留意的是，找鋼集團將以同股不同權（WVR）架構上市，聯合創始人王東及王常輝分別持股13.3%及2.8%，投票權則分別達54.3%及11.5%。截至去年9月底止首3季，該企虧損5,444.8萬元人民幣，較2023年同期的虧損3.4億元人民幣有所收窄；收入11.4億元人民幣，按年增加41.68%。