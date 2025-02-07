倘退出巴拿馬港口 長和財務影響有限

瑞銀：墨西哥關稅衝擊更大 該行指，港口業務去年上半年佔長和EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）的15%，兩座巴拿馬港口的貢獻更只有0.84%。真正「大鑊」的反而是墨西哥最終被美國加徵25%關稅，事關墨西哥港口才是港口業務EBITDA的最大來源，比例達到26%，亦相當於長和EBITDA的3.9%。

摩根大通對長和的目標價則設於50元，預測今年平均股息率有5.3厘，跟其他綜合企業相若，而該企的業務（電訊、港口、基礎設施）更具彈性。

儘管長和現在有可能退出巴拿馬港口業務，但由於吞吐量不夠港口業務的4%，對集團EBITDA的貢獻更加不夠1%，對集團的影響很小，而且長和業務側重歐洲多得多──EBITDA貢獻超過一半，於美國市場的生意敞口相當有限。

然而，摩根士丹利坦言，長和系的挑戰是當前地緣政治的負面影響，其海外併購有機會因「國家安全」理由被拒，損害盈利與估值。