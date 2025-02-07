國泰擬增高管專責內地業務

國泰近年加強內地的部署，包括2023年首次招募內地機師及機艙服務員，並且持續擴大內地的航空網絡。據悉，鄭家駒現為太古中國董事（粵港澳大灣區），他於1992年加入國泰，曾在香港及外地擔任多項公司要職，包括台灣、印尼、越南及內地。調任太古前，他是國泰珠三角及香港營業總經理，管理當時的國泰及港龍在香港及珠三角市場客運銷售事宜。