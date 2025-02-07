國泰擬增高管專責內地業務
國泰近年加強內地的部署，包括2023年首次招募內地機師及機艙服務員，並且持續擴大內地的航空網絡。據悉，鄭家駒現為太古中國董事（粵港澳大灣區），他於1992年加入國泰，曾在香港及外地擔任多項公司要職，包括台灣、印尼、越南及內地。調任太古前，他是國泰珠三角及香港營業總經理，管理當時的國泰及港龍在香港及珠三角市場客運銷售事宜。
此外，消息指，國泰航空顧客體驗及設計總經理羅穎怡，將出任國泰顧客時尚生活董事，接替即將離任的施愷民。
實德環球開拓印度遊產品
提到坐飛機外遊，美國對中國實施多項制裁，又發動貿易戰等，中美兩地直航航線一直未回復至疫情前水平，造就內地人來香港轉機至北美的情況，利好本地航空業，但其他旅遊相關行業卻要變招應對。實德環球(00487)副主席馬浩文表示，中美爭霸對公司北美旅行社業務構成影響，尤其過去4年拜登政府未有顯著恢復疫情期間停駛的中美兩地航班，令到北美航線更多地轉飛日本、印度。
在這背景下，公司在北美旅行社與其他夥伴合作，推介更多中國遊以外產品，其中新開展銷售印度旅遊產品。目前該旅行社主打加拿大、美國、中國內地和印度4個地區的旅遊。他又認為中美貿易戰「最壞情況經已見咗」，後面只是等待雙方「點談判，點平衡各方面利益」。
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