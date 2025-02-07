標普：如地產商違約 港樓價恐挫7%

正當星展銀行重申本港今年經濟增速能維持在2.5%之際，國際信貸評級機構標普預警，本港樓市復甦步伐未必如外界所想般穩定，一來美國減息預期降溫，二來買家入市意欲似乎仍很弱，三來供應過剩，一旦有主要地產商債務違約就會雪上加霜，如果今年發生，本港一手銷量恐怕只有其基準預測（兩萬伙）的一半左右，樓價會挫5至7%，原因是買家信心受損。

未評級發展商流動性弱 該機構稱，某些未評級的地產商，流動性看來頗為脆弱，一些尋求股東注入現金，一些選擇變賣資產。然而，股東支持的意願可能減退，且賣產的談判恐無法有結果，一些地產商欠佳的資金周轉狀況隨時演變成全面的財困。

如果將永續證券歸類為借款，滙豐指，去年6月底，新世界經調整槓桿比率高達約89%。儘管公司持續為貸款尋求再融資，但現有進展恐怕不足以安撫投資者，要制訂具體且全面的去槓桿計劃才行；因應利息支出較高，下調新世界本財年至2027財年的盈利預測3.2至6.8%。

公司計劃未來12個月在香港推出4個住宅項目，合共提供2,100個可售單位，若銷情有柏傲莊般強勁，或可改善氣氛，但這些項目都是高地價時代開始發展，盈利能力未必高。

滙豐探討新世界債務風險對本港銀行的潛在影響，上周提過基本預測是今年沒有銀行會將新世界的貸款降為不良（金融局稱「特定分類貸款」）。該行最新分析是新世界未償還銀行貸款佔港銀貸款的1.3%，或商業房地產（CRE）貸款總額的7.8%，萬一真的變成不良貸款，港銀不良貸款比率將升1.3個百分點至3.3%，或導致銀行盈利下降11至24%，資本比率跌20至30個百分點。