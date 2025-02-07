百勝中國派息升五成

百勝中國的美國股價周四早段曾漲8.17%，折合相當於較香港收市價高5.27%。

截至去年12月底止3個月，百勝中國收入按年增長4.09%至25.95億美元，經營溢利率按年擴大1.4個百分點至5.81%。

全年收入881億上市新高 業績演示材料提到，期內，KFC和必勝客同店銷售按年分別再跌1%及2%，主要是平均單價（Average Ticket）分別按年跌4%及10%，至38元人民幣及78元人民幣。然而，KFC單價跟2019年同期的37元人民幣相比大致持平，而必勝客較5年前低27.77%或30元人民幣，正是讓它攻佔大眾市場的結果，兩間餐廳上季同店交易量分別按年升3%及9%，即客流增加。

百勝中國亦強調，同店交易量連續8季錄得正增長，KFC和必勝客的餐廳利潤率各升至13.3%及9.3%。全年計，百勝中國收入增長2.96%至113.03億美元（約881.6億港元），為分拆上市以來新高，撇除外幣換算影響的增速約為5%。

未來提升加盟新店比例 去年底，KFC門店總數為11,648間，按年淨增1,352間，門店回本周期維持約兩年，加盟店佔新KFC約30%，以拓展低線城市、偏遠地區、高速公路、校園和旅遊區等。必勝客門店則有3,724間，淨增412間，其中42間或約10%是加盟店。

百勝中國今年門店擴張計劃為淨增1,600至1,800間，並計劃在未來幾年逐步提高加盟店佔新店的比例，以改良成本結構，KFC會升到40至50%，必勝客20至30%。

作為對照，經營內地以外KFC和必勝客的百勝集團（Yum! Brands），上季純利按年跌8.63%至4.23億美元，KFC和必勝客同店銷售分別按年持平及跌1%。

跟炸雞和薄餅頗為配搭的啤酒，也有大廠公布業績。嘉士伯去年下半年啤酒銷售按年倒退6.1%，跌幅遠超集團整體的1.6%，原因是中國銷情疲弱。業績公告提到，中國啤酒市場估計去年萎縮約4%，但參照公司銷量僅跌1%，市場份額應該擴大了0.3個百分點，大城市銷量續見增長，西部省份則有所倒退，售價大致穩定。

百勝中國同店銷售按年變幅