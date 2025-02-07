美關稅政策未明 企業難作投資決定

美國總統特朗普策動的貿易戰繼續左右市場情緒。富蘭克林鄧普頓研究院主管及首席市場策略師Stephen Dover表示，由於市場和商界都「厭惡不確定性」，故就算特朗普就職以來已推出多項對市場環境有利的政策，但關稅政策的不確定性可能令這些利好因素蕩然無存。

Dover指出，關稅是否會長期維持，目前仍不明朗，可能是特朗普的談判策略，亦可能是持久貿易戰的開端，而長期關稅將為美國帶來國內生產總值（GDP）增長下降、通脹上升、美元走強及利率上升等風險。這種不確定性令企業難以作出資本投資決策。

他又指出，接近一半的美國進口商品均由美國企業生產，意味着關稅將對美國企業造成不一而足的影響，部分企業將不得提高價格、削減利潤，或兩者兼而有之。長遠而言，關稅將影響供應鏈。

道指高開 禮來多賺逾倍 荷寶多元資產策略師Peter van der Welle表示，特朗普迅速兌現關稅威脅的舉措出乎市場意料，引發股市波動，黃金和美元等熱門避險資產則出現上漲。市場現時被迫猜測進一步的貿易政策行動，美國貿易政策的不確定性，是自2019年夏季中美貿易戰頂峰時期以外，40年來的最高水平。他預計，市場波動性短期內將維持在較高水平以反映有關風險。

美股3大指數周四早段靠穩，道指曾升93點，報44,966點；標指升19點，報6,080點；納指升56點，報19,748點。

美國上周首申領失業救濟人數為21.9萬人，多過預期；截至前周止持續申領人數為188.6萬人。

大型藥廠禮來上季收入135.32億美元，按年大增44.68%，其中兩款「減肥神藥」Mounjaro及Zepbound貢獻35.3億美元及19.07億美元的收入；經調整純利48.05億美元，按年增1.13倍。該公司指引今年收入介乎580億至610億美元，以中位數計相當按年增32.09%，其股價早段升2.88%。

聯合健康反駁大鱷質疑 藍籌巨企聯合健康早前遭著名對沖基金經理阿克曼質疑誇大利潤。該公司回應，其業務一直受嚴格監管，又指阿克曼的說法是對行業結構、監管方面的了解「嚴重不足」。消息人士透露，聯合健康已把阿克曼的評論轉介給美國證交會（SEC），該股早段曾跌1.3%。