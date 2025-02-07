美再有AI概念股績後捱沽

Arm本季收入指引欠驚喜 高通估授權生意挫40% 人工智能（AI）確實為美國上市科技股的業務提供可觀支持，可惜熱門的概念股迄今放榜普遍未符市場的高期望。英國晶片指令架構專利公司Arm在業績公告開頭就強調AI前景廣闊，說英偉達（Nvidia）等推出的產品「進一步鞏固Arm在AI生態系統的中心地位」，可是本季收入指引缺乏驚喜，股價周四早段曾挫8.4%。

Arm去季經調整純利增28% 業績公告顯示，截至去年12月底第三財季，Arm收入按年增長19.29%至9.83億美元，非公認會計準則（non-GAAP）的經調整純利按年28.7%至4.17億美元，攤薄後相當於每股39美仙，兩個數字勝預期。

問題出於本季收入指引介乎11.75億至12.75億美元，以中間值計按年增長32%，跟市場預期相若，而且3月底止2025（本）財年的收入指引範圍，從38億至41億美元，縮窄到39.4億至40.4億美元，上限的下調反而蓋過中間值的調升。本季經調整每股純利的指引則介乎48至56美仙，以中間值計按年增長33.33至44.44%。

海斯：參與星門顯重要性 Arm行政總裁（CEO）海斯表示，公司重新上市迄今只有6季，指引應該訂得克制，並稱Arm能夠參與特朗普的「星門計劃」，英特爾（Intel）和超微半導體（AMD）卻不能，原因是兩企使用x86的指令架構，這個對比顯示Arm的重要性。

另邊廂，早前與Arm對簿公堂的高通（Qualcomm）則預告本季收入103億至112億美元，以中間值計按年增長14.45%，其中自家晶片銷售額89億至95億美元，以中間值計按年增長14.62%，授權收入介乎12.5億至14.5億美元，以中間值計按年倒退40.99%，差過預期，股價周四早段挫5.94%。授權收入之所以將會倒退，主要原因是與華為的合約過期，但公司稱雙方仍然在洽商。

高通行政總裁艾蒙稱，DeepSeek橫空出世對公司屬利好，因為這些大模型象徵AI模型愈益高速、更具效益，可以在設備上直接運行，省卻數據在設備與雲端之間一來一回的工夫，又相信來自中國高端智能手機的需求會非常龐大，預計今年手機相關收入升一成。

他又說，Ray-Ban牌的Meta智能太陽眼鏡搭載更多AI功能後，銷情繼續好過預期，這帶挈物聯網（IoT）相關晶片收入上季按年升36.11%至15.49億美元，但跟手機的75.74億美元貢獻仍相距甚遠。

隨着蘋果公司（Apple Inc.）全力開發數據（Modem）晶片，高通不斷努力把業務從智能手機分散，去年推出的首款電腦晶片，於售價800美元的手提電腦擁有一成的市場份額。高通高級副總裁Kedar Kondap宣稱，涉足電腦晶片的初步成績不輸英特爾（Intel）或超微半導體（AMD），且較對手更早在處理器晶片加入AI加速器。

Arm股價表現反覆 高通股價近月走勢 主要半導體公司本季收入指引