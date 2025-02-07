美財長：特朗普無要求減息

美國總統特朗普登場後，日前傳罕有表態指上月聯儲局不減息為正確決定，可能並非一反常態，而是另有目標。據美國新財長貝森特稱，兩人重點關注的是美國10年期國債孳息率，而非聯儲局的短期基準利率，更透露上周才批評聯儲局的特朗普，沒有呼籲聯儲局降低利率。

關注10年期債息 聯儲局的基準利率是貨幣市場的重要參考，10年期美債孳息率亦是關鍵指標，因為當美國長期債息愈高，各類風險資產亦理應提供更高的潛在回報，否則資金就會流走，風險資產的估值就會走下坡。

同時，10年期美債孳息率向來是30年期按揭貸款利率及其他借貸利率的基準。以美國抵押貸款銀行家協會（MBA）公布的30年期固定利息抵押貸款合約利率為例，近日已回落至7厘以下，與美國長期債息走勢一致。如果美國10年期國債孳息率在4.5厘以下，將不再削弱股市吸引力之餘，還會減輕企業借貸成本。所以，特朗普政府在降低借貸成本方面，或如貝森特所言，以美國長期債息為重。

被問到特朗普是否希望聯儲局減息時，貝森特重申，透過擴大能源供應可以降低美國通脹。

不過，里士滿聯儲銀行行長巴爾金表示，在特朗普政策的不確定性上升之際，聯儲局官員們需要更多時間了解美國經濟和通脹走向，外界對聯儲局將保持利率不變的預期隨即加強。