全球經濟風險高 前所未見

今年全球經濟前景堪稱迷霧重重，國際信用保險及信用管理服務機構科法斯以此為題發表報告，坦言風險之高前所未有，並預計今年全球經濟增長將放緩至2.7%，略高於此前預測的2.6%。投資大行摩根大通的交易調查亦顯示，本周新一輪關稅戰揭開序幕，只是動盪一年的開始，關稅與通脹、地緣政治緊張局勢將成為牽動市場兩大要素。

科法斯削歐車業信評 儘管宏觀環境日益不確定，美國政策可能損害許多國家的經濟，但科法斯坦言，美國經濟將保持穩健增長，因重返白宮的特朗普承諾的放寬管制和實施減稅措施，將進一步提振投資，當地經濟韌性料超預期，在足以抵銷歐元區經濟的持續疲弱下，故調升今年全球經濟增長預測。

基於全球經濟活動暫時持穩的核心情景，科法斯同時修訂7個國家或地區的風險評估，包括上調南美國家圭亞那、阿拉伯半島東南部的阿曼、歐洲的盧森堡及英國的評估；以及對20個行業更新風險評估，涉及12個行業的評級遭下調，當中三分之二屬於歐洲汽車產業。去年深陷泥潭的歐洲汽車行業，今年前景同樣不容樂觀，一方面是來自中國的激烈競爭，另方面是美國市場的不確定性，特別是關稅壁壘的威脅。

同樣面臨嚴峻局面的，還有新興經濟體，因美元走強或刺激資本外流規模。特朗普當選重塑全球貨幣和金融前景，加劇脆弱經濟體的風險，背負高額美元債務的經濟體尤其危險。對中國而言，美國加徵關稅始終是心腹大患，如果今年沒有新的強力穩經濟措施，今年內地經濟增長可能大幅放緩，目前料全年增4.3%。

政經局勢不穩，全球大多投資者也寢食難安。摩通調查發現，約41%受訪者揚言波動性是他們預期日常交易面臨的最大挑戰，比例高於去年的28%。是次調查於上月對4,200多名機構交易員進行，由於美國關稅對不同資產類別的影響尚不明確，交易員們都提心吊膽。