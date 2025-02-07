美撤小額包裹免稅 恐損華出口GDP增速

中美貿易戰在短短5日之內再次交鋒，美國直接收緊小額豁免關稅政策，取消價值不高於800美元進口商品可免除關稅的重要規定，劍指一直受惠免稅優惠、密密送遞包裹往當地的內地跨境電商平台。日資券商野村預計，這項免稅待遇一旦動搖，恐拖低今年中國的出口增速1.3個百分點，國內生產總值（GDP）增速料減少0.2個百分點。

早於去年8月，野村已警告內地低價值貨品出口急增，可能引來其他國家打壓。當時該行估算，去年中國對全球各地的「直接面向消費者」（DTC）出口將增至2,400億美元（約1.87萬億港元），即佔內地去年出口總值近7%，或對GDP的貢獻率為1.3%。綜合多項假設因素後，中國對美國的小額出口總值料驟減60%，導致中國的小額出口總額下降18%。

在岸人幣兩周低 A股漲 據野村推測，去年內地向美國運送了價值460億美元的小額包裹，相當於美國統計數據顯示自華進口規模的11%。據美國海關與邊境保護局所指，過去10年申請小額豁免的貨品數量急增，由近1.4億件不斷狂飆，到2023年突破10億件，去年再攀升至13.6億件。換言之，今次美國出招料將衝擊數以百億美元計、自華進口的小額包裹貿易。

值得留意，比起對華徵收額外的10%關稅，這對內地DTC出口的負面影響可能更加迫在眉睫。因為在DTC模式下，沒有倉庫進行存貨管理，提前發貨效應亦很少。

在上述因素夾擊下，離岸人民幣昨受壓，曾低見7.2997兌每美元，在岸價下午4時半收報7.2899，大跌175點子，創兩周低。惟滬綜指周四仍收升1.27%，報3,270點；深成指及深圳創業板指數均漲逾2%。兩市主板成交更增兩成至1.53萬億元人民幣，為逾一個半月來單日最多。

環球貨櫃吞吐量看升4% 儘管全球貿易逆風四起，但貨櫃航運巨頭馬士基（Maersk）預料今年全球貨櫃吞吐量將增約4%，且公司表現亦將與市場同步。該企今年定下的EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）指引是降到60億至90億美元，達到下限還是上限，主要視乎紅海航行的恢復時間，但全年前景仍受相當大的宏觀經濟不確定性影響，隨時左右貨櫃量增長和運費升跌。