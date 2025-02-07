下周發布智能化戰略 比亞迪升11%

去年賣車全球第五 據外媒統計，比亞迪去年全球銷量達到427萬輛，躋身全球第五大車廠，超越美國的通用汽車（GM）及福特（Ford）。

比亞迪作為中國車企的代表，未有受到近期中美貿易戰的波及，股價反而再現升勢。儘管目前比亞迪市值仍與美國電動車龍頭特斯拉（Tesla）有一定差距，但就增長勢頭看來，兩者在汽車業務上的差距正在明顯收窄；甚至乎若單計交付數目已不看價格，比亞迪早已成為全球新能源車「一哥」。

事實上，Tesla的確有「不務正業」的傾向，正當歐洲的產品銷量普遍下滑之際，業務發展核心卻愈益放在人形機械人方面。據其官網的職位招聘資料，其正在加緊為加州的機械人工廠招聘工程師、生產技術人員、產線經理等，似為大規模生產Optimus人形機械人做準備。

日產傳覓新合作夥伴 另一邊廂，過去主導汽車產業多年的日本車廠在電動化轉型方面遇上阻礙。本田與日產的合併計劃在宣布後一個月，隨即傳出告吹，原因是雙方在多方面均未能達成共識。

消息指，日產正尋求新的合作夥伴，並鍾情於科技企業和總部設在美國的公司。日產預計將於下周四之前完成業務重組計劃，董事會屆時將召開會議宣布最新消息。

奠定現代汽車工業的福特上季收入482億美元，按年增長4.78%；純利18.24億美元，按年由虧轉盈。曾對小米SU7讚不絕口的福特行政總裁法利預告，今年電動車及軟件業務虧損將擴大約8%至55億美元。

值得一提的是，比亞迪早前曾遭沽空機構GMT Research狙擊，質疑計及供應鏈金融後，負債水平比報表上的高。巧合地，中國人民銀行等多個部門昨日發文，擬規範供應鏈金融業務，嚴防對核心企業過度受信，不許他們利用優勢地位拖欠中小企帳款、強制供應商接受各類非現金支付方式。