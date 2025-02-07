港股3個月高 北水淨掃90億
港股跟隨內地股市做好，恒生指數昨日收升294點，收市創近3個月以來新高。全日成交額按日縮減7.16%至1,784.86億元，「北水」重新入貨，轉淨買入90.6億元。摩根士丹利表示，外資基金於今年1月續流出中資股，不過流出速度放慢，流出金額按月減少31.4%至約24億美元。
中芯飆7%又破頂
恒指昨日輕微高開一點，一度轉跌65點，低見20,532點，其後表現反覆回升，最終以全日高位20,891點收市。國企指數升124點或1.64%，收報7,690點；科技指數升129點或2.62%，收報5,059點。
至於中國本土被動基金方面，大摩提到，有關資金持續流入股市，1月份流入43億美元，與前一個月的48億美元相若。港股通亦錄得強勁資金流入，上月流入154億美元，為2024年以來第二高的月份，與2024年11月相若。
該行指，中資股「低配」比例大致平穩，新興市場長倉基金提高中資股的「低配」比例2.9個百分點，環球基金及亞太區（日本除外）基金則分別提高1.1個百分點及1.5個百分點。
創科︰貿戰影響微
企業消息方面，創科實業(00669)主動回應特朗普加徵中國和可能加徵墨西哥關稅，預計對今年業績「僅有微不足道的影響」，過去8年生產地顯著多元化，且已減少對單一市場的依賴，公司能「自信地應對一系列的貿易局面」。
另一藍籌萬洲國際(00288)則宣布派特別息2.147億元，可以是每股16.73仙現金，或者每9,300股獲發一股剛在美國上市的史密斯菲爾德。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：