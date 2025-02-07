港股3個月高 北水淨掃90億

港股跟隨內地股市做好，恒生指數昨日收升294點，收市創近3個月以來新高。全日成交額按日縮減7.16%至1,784.86億元，「北水」重新入貨，轉淨買入90.6億元。摩根士丹利表示，外資基金於今年1月續流出中資股，不過流出速度放慢，流出金額按月減少31.4%至約24億美元。

中芯飆7%又破頂 恒指昨日輕微高開一點，一度轉跌65點，低見20,532點，其後表現反覆回升，最終以全日高位20,891點收市。國企指數升124點或1.64%，收報7,690點；科技指數升129點或2.62%，收報5,059點。

至於中國本土被動基金方面，大摩提到，有關資金持續流入股市，1月份流入43億美元，與前一個月的48億美元相若。港股通亦錄得強勁資金流入，上月流入154億美元，為2024年以來第二高的月份，與2024年11月相若。

該行指，中資股「低配」比例大致平穩，新興市場長倉基金提高中資股的「低配」比例2.9個百分點，環球基金及亞太區（日本除外）基金則分別提高1.1個百分點及1.5個百分點。