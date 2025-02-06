專家樓評：樓花110%按揭解燃眉急

今年首季本港有多個大型新盤落成，如果買家選擇「建築期付款」，恐怕仍然要面對銀行估價不足，以致要「抬錢上會」的問題。

幸好近日亦有好消息，有機構宣布為2021至2023年期間購入樓花、選擇建築期付款的買家提供110%按揭，料可為部分資金緊張的買家解決燃眉之急。

香港樓市在2021年新冠疫情期間仍創下歷史新高，如大家仍有印象，當年大圍站一個矚目新盤開售時部分單位呎價逾25,000元，但如今已輾轉下跌至約20,000元。

樓市高峰時開賣的樓花，不少延至今年首季才正式交付，相信屆時銀行對這批樓花的估價跟當年的成交價會有相當距離。

故此，為確保買家仍可順利成交，有機構推出新計劃，向2021至2023年購入樓花的建期買家提供最高銀行估價110%的貸款，只要貸款總金額不超過成交價之90%，以及供款與入息比率不超過60%，便符合申請條件。

新計劃之下，如果有買家本身具一定入息水平，只是臨近成交日子缺乏資金填補成交價與銀行估價之差價，便可以透過做超高成數按揭以完成交易。比方說，如一名買家在2021年以1,300萬元購入一個樓花單位，如今銀行估價較原先下跌20%至1,040萬元，做七成按揭供款25年的話，首期會由起初預計的390萬元升至572萬元。

申請人須衡量還款能力 若使用超高成數按揭，只要買家的入息水平足以符合供款佔入息六成比率要求，即月薪約95,000元，則最高可獲1,144萬元貸款（銀行估價1,040萬元的110%，且低於成交價的90%），不用填補銀行估價差額之餘，首期更可降至156萬元。當然，按揭計劃的總利息支出跟貸款額成正比，假如買家借到盡，須有心理準備全期的利息支出會大增，買家參加計劃前務必衡量自身的財政狀況及還款能力。

此外，金管局亦於去年12月作出一次性特別安排，容許銀行向2021至2023年購買樓花的建期買家提供最高80%的按揭，並放寬這批買家的供款與入息比率上限至60%，而銀行多為新做按揭提供不同優惠和回贈，買家「出手」前應先就不同方案多作比較。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣