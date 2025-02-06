宏觀剖析：DeepSeek助加速人工智能普及

上周DeepSeek觸發的美國科技股震盪，加劇投資市場波動。DeepSeek或未有改變人工智能（AI）開支持續強勁增長趨勢，以及AI記憶體需求預期仍然強勁，資本開支續升應有利半導體行業。DeepSeek令市場擔心研發表現出色的AI工具或毋須巨大投資成本，並因此擔憂AI開支快速增長期開始結束。

然而，需留意的是，DeepSeek建基於現有的其他AI模型，並仍需AI雲端運算服務，而雲端服務供應商巨企的AI開支持續強勁增長，則佐證AI運算需求強勁。同時，DeepSeek亦可能激發大量公司冒起挑戰其市場地位，或令AI更普及。

晶片軟件業前景未變 DeepSeek在創意寫作及邏輯推理方面表現較突出，或引發各種AI模型在特定功能激烈競爭，推動AI晶片加速向訂製化和多樣化趨勢發展，兩者皆推動市場加快採用訂製化高頻寬記憶體，可續鞏固高頻寬記憶體今年供不應求的局面。除半導體行業積極前景未變外，美國軟件行業亦可受惠DeepSeek的潛在運算效率突破。

此外，聯儲局上周維持利率不變符合預期，利率期貨市場目前預期今年僅減息1.5次，或仍低估聯儲局因通脹放緩的減息行動。上周五公布的美國去年12月個人消費開支（PCE）物價指數顯示，物價續向聯儲局目標發展。目前仍預期聯儲局今年會減息3次，而中年期（4至6年）投資級別企業債券及美國國債仍是固定收益工具的核心。

美國向中國、加拿大及墨西哥加徵關稅令避險情緒升溫，美股借勢調整。若標普500指數由大選後高位調整5至10%，返回5,500至5,700點或為低吸機會。按推算，有效關稅增加10個百分點或降低市場對標指未來12個月的盈利預測4至5%，但若計入企業稅降至15%，以及針對國內生產商的15%減稅計劃，整體政策對標指每股盈利的影響有限。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪