名家筆陣：AI應用釋放新質生產力

香港作為國際金融中心，一直依賴高效的管理人才推動經濟發展。不過，隨着全球人力資源短缺和中層管理人員流失問題日益嚴重，這對企業營運效率和整體經濟可持續發展帶來深遠影響。

中層管理人員在企業中扮演着不可或缺的角色，他們既是高層戰略的執行者，也是基層員工的指導者，需具備豐富的營運經驗、專業技能及解決問題的能力。隨着這些核心人才的流失加劇，企業面臨的營運壓力和風險隨之增加。

緩解中層管理人員流失 在此挑戰下，人工智能（AI）漸成企業應對人才短缺問題的關鍵解決方案。AI技術不僅能自動化繁瑣的日常任務，減輕中層管理者的工作負擔，還能為基層員工提供即時支援和精準的數據分析。這不僅提升員工的效率與生產力，更重要的是，通過AI應用，基層員工能逐步承擔部分中層管理職責，實現技能的延伸與升級，從而緩解中層管理人才流失帶來的壓力，並釋放潛在生產力。

此並非僅屬憧憬，而是在香港各行各業實際發生的現象，在過去12個月曾直接參與超過10個AI研發項目，並成功導入營運。這些項目涵蓋物流、電訊、教育、建築、醫療、零售等產業，以及政府的不同專業部門，旨在提升中層管理的生產力。

AI強大之處在於其能夠處理大量數據並快速生成洞察，模擬人類的判斷力，甚至超越人類的判斷和分析能力。當AI被引入企業營運時，它不僅能提升基層工作效率，還能將傳統需要中層管理者處理的複雜任務分解並自動化，從而釋放基層員工潛力。

以建造業為例，一個專為質量管控而設計的AI系統，顛覆了建造業進行質量管控檢查的操作流程。該系統能模擬專業人士對測量報告的審批判斷，消除了人為偏見和由不同因素導致的人為錯誤，並整合了建造業的專業知識與分析能力，能夠準確審批和複檢報告中專業而複雜的內容。原本需要大量具專業知識中層管理人員處理的工作，如今只需一個AI系統和簡單的操作即可完成。

本地研發技術使用漸廣 該系統已運行超過兩年，並已複檢超過10萬份真實的工地測量報告，結果可靠且令人滿意，成功釋放潛在的生產力。這項本地研發的AI技術已擴展到其他行業以及政府部門的應用，處理不同類型的專業文件，進一步優化產能。這些實例充分顯示，AI技術不僅能提升生產力，還可幫助企業在面對人才短缺時依然保持高效營運，為企業的可持續發展提供強而有力的支持，真正釋放「新質生產力」。

香港電腦學會人工智能專家小組執行委員會成員 馮景龍