新盤概況：朗天峰部署短期內開價 爭取本月開售
農曆新年假期後，全新盤推售步伐加快。嘉里建設(00683)的元朗朗天峰，部署短期內開放示範單位及公布首張價單。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗稱，定價參考元朗區及港鐵沿線項目，首批單位價錢會較吸引，並爭取本月開售。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，項目住客會所Club HAVA，連園林面積近7萬方呎，提供逾25項設施。該公司銷售及市場策劃總監王維榮表示，會所設施包括寵物樂園及泳池等。
該集團部署蛇年推售5個樓盤，共涉約4,200伙。除朗天峰外，包括元朗大棠路111號項目涉82伙，香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山第4B期有368伙，將軍澳日出康城第13期提供2,550伙，以及與市建局合作的土瓜灣項目涉665伙。
ONE STANLEY將招標18個特色戶
建灝地產籌備於今年推售3個盤，包括去年發售的港島南區赤柱ONE STANLEY，短期內推出位於第6座至第8座的18個特色分層戶。
集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，加推單位實用面積1,097至2,565方呎，戶型涵蓋花園平層單位、特色複式戶及天際平層單位，計劃招標出售。同系馬頭角聯合道文曜續推售，下半年有機會推出旺角橡樹街/埃華街的商住發展項目。
皇都日內推首張價單涉88伙
新世界發展(00017)的北角皇都，計劃24小時內推出首張價單，涉及88伙。集團營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，首張價單將涵蓋一房至三房間隔，定價參考港島區大型綜合項目，如香港仔黃竹坑港島南岸項目等，預計部分單位將提供家具優惠計劃，最快下周展開銷售。
此外，泛海集團(00129)元朗洪水橋滙都II日前加推98伙，市場反應熱烈。集團執行董事關堡林指，至昨晚錄近100組人士到售樓處睇樓。
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