新盤概況：朗天峰部署短期內開價 爭取本月開售

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊指，項目住客會所Club HAVA，連園林面積近7萬方呎，提供逾25項設施。該公司銷售及市場策劃總監王維榮表示，會所設施包括寵物樂園及泳池等。

該集團部署蛇年推售5個樓盤，共涉約4,200伙。除朗天峰外，包括元朗大棠路111號項目涉82伙，香港仔黃竹坑站港島南岸海盈山第4B期有368伙，將軍澳日出康城第13期提供2,550伙，以及與市建局合作的土瓜灣項目涉665伙。

ONE STANLEY將招標18個特色戶 建灝地產籌備於今年推售3個盤，包括去年發售的港島南區赤柱ONE STANLEY，短期內推出位於第6座至第8座的18個特色分層戶。

集團投資及銷售部董事鄭智荣稱，加推單位實用面積1,097至2,565方呎，戶型涵蓋花園平層單位、特色複式戶及天際平層單位，計劃招標出售。同系馬頭角聯合道文曜續推售，下半年有機會推出旺角橡樹街/埃華街的商住發展項目。