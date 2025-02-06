代理料交投下月才現小陽春
去年撤辣及減息後，樓市量跌價升，踏入蛇年，美聯集團(01200)主席黃建業表示，整體經濟環境變幻莫測、無從捉摸，但相信樓市最壞時刻已過，表現定勝去年，小陽春將延至3月，全年整體物業成交量可達約7.1萬宗，按年增約3.6%。
黃又指，今年樓價走勢視乎經濟表現及市民對樓市信心，財政預算案將是關鍵，相信會有好消息，為減財赤，建議投資移民全面放寬至任何樓價的物業，並容許交易完成後才需繳付印花稅。他稱，未來留學生及內地移民趨勢持續，樓市仍有上升空間，集團會隨市況推出更多元化服務，加人、加舖及擴大網上發展。
該公司早前進行「港人置業意向調查」，收回逾200份有效問卷。集團副主席黃靜怡指，當中認為樓價平穩或上升佔約61.5%，按年下跌約14.3個百分點，約45.4%受訪者有意於未來6個月入市，按年跌一個百分點，結果反映部分市民仍觀望後市。調查顯示，約21%人視啟德為置業首選佔最多，其次是荃灣約20.5%。
估全年工商舖買賣增兩成
工商舖方面，鋑聯控股(00459)執行董事黃耀銘表示，工商舖最壞時刻已過，展望今年整體交投量，按年升約20%，至約4,200宗，重返2022至2023年水平，為幫助客戶掌握市場資訊，公司將參考住宅部大力發展線上平台，推出全新網站，將傳統較專門的工商舖資訊透明化及網絡化。
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