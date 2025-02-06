代理料交投下月才現小陽春

黃又指，今年樓價走勢視乎經濟表現及市民對樓市信心，財政預算案將是關鍵，相信會有好消息，為減財赤，建議投資移民全面放寬至任何樓價的物業，並容許交易完成後才需繳付印花稅。他稱，未來留學生及內地移民趨勢持續，樓市仍有上升空間，集團會隨市況推出更多元化服務，加人、加舖及擴大網上發展。