投資客趁平掃細價樓

蕪湖居售282萬貶四成 荃中一房高位冧37% 本港二手樓價繼續尋底，樓價低至「2字頭」成交增，投資者伺機入市。紅磡蕪湖居開放式單位劈價至282萬元，即獲同類買家承接作收租，較近7年前購入價帳貶約40.4%。有資深投資者單日連掃兩個荃灣中心單位，原則一房戶賣288萬元，較高峰期同類型做價回落近37%。

美聯楊錦河指，上述蕪湖居高層E室，實用面積約227方呎，原先叫價328萬元，放盤僅約3日，即獲外區投資客洽購，睇樓僅一次即購入，低市價約5%，呎價約12,423元。原業主於2018年6月以約473萬元購入，帳蝕約191萬元。資料顯示，是次成交價有機會為項目2014年後最低。

豐連租金回報料4.5厘 部分投資者開始掃貨。該行鍾家豪稱，該名買家連購荃灣中心單位，包括上述17座高層E室，實用面積約329方呎，可間兩房，呎價約8,754元。資料顯示，同座較低層同室單位，2020年最高曾以456萬元登記轉手，樓價高位回落約168萬元。

他續指，同屋苑19座中層H室，實用面積約374方呎，兩房間隔，同日獲該投資者以315萬元購入，呎價約8,422元。現時同區細價樓呎租普遍約35元以上，該批單位租金回報料逾4厘。該買家在過去兩周已累購4至5伙荃灣荃景圍細價盤。

屯門向為細價樓集中地。利嘉閣陳志偉表示，豐連2座低層H室開放式單位，實用面積約253方呎，投資者見息口向下，轉買磚頭保值，減價10萬元，以275萬元購入，呎價約10,870元，預計享約4.5厘租金回報。

元朗私宅呎價貼近公屋 元朗二手市場近日連錄至少3宗買賣。中原王勤學指，包括保安樓中層C室，實用面積約425方呎，劈價50萬元，減幅約20%，以200萬元成交，呎價僅約4,706元。事實上，成交呎價貼近新界公屋。

即使藍籌盤沙田第一城，近日連錄3宗低於「4球」成交。該行伍錦基稱，32座低層D室，實用面積約327方呎，兩房間隔，叫價約403萬元，議價後以338萬元易手，呎價約10,336元。據悉，撇除事故或同層凶宅，是次做價料跌返2017年低位。

此外，蝕讓情況持續。利嘉閣徐錦榮指，西南九龍匯璽3B座中高層F室，實用面積約350方呎，一房間隔，減價30萬元，以700萬元成交，呎價約20,000元。原業主於2017年一手購入，帳面蝕68.4萬元。

細價物業成交個案