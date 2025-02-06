簡訊一覽
●希瑪醫療(03309)發盈警，料去年經調整應佔純利將介乎5,000萬至6,000萬元，稍低於2023年的6,200萬元。計及醫院及診所的商譽、物業、廠房、設備及使用權資產預期錄得減值介乎約1.95億至2.15億元，料虧損介乎約1.3億至1.6億元，按年盈轉虧。由於去年公司業務整體現金流量強勁，董事會擬恢復2024財年的派息建議。
●萬科企業(02202)董事局地震後，公司總部各部門及地區公司的高層主管團隊據報亦全面更替，由國資背景的管理團隊全面入駐，接替原有班底。有指萬科去年全面完成保交樓任務，目前的房地產項目正平穩推進。
●弘陽地產(01996)公布，今年1月合約銷售金額為6.69億元（人民幣‧下同），按年減少31.87%；銷售面積亦挫39.1%至4.38萬方米。
●恒盛地產(00845)指，已結清一家財經公司未付費用，代表對方的律師行已簽署同意傳票，尋求同意命令，其中包括准許撤回清盤呈請，並暫停於昨日在香港高等法院舉行的呈請聆訊。同意傳票已提交高等法院。
●市場消息指，深圳上市的電動車電池巨頭寧德時代最快本月或下月初遞交其香港上市申請，或最快在上半年掛牌，可能集資逾50億美元（約390億港元）。
●美的集團(00300)董事長方洪波在廣東省一會議上發言時透露，去年集團營業收入突破4,000億元人民幣，再創歷史新高。
●信利國際(00732)上月綜合營業淨額約10.5億元，按年減約35.9%。
●中國三迪(00910)可能延遲刊發去年業績，但強調集團業務運作如常，公司正在物色新核數師，仍與多家會計師事務所進行溝通，以填補大華馬施雲會計師事務所自去年12月4日起辭任核數師的空缺。
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