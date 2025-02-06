印尼上季經濟勝預期

亞洲諸國積極尋求經濟發展，以抗衡貿易戰所帶來的衝擊。印尼去年第四季度國內生產總值（GDP）按年增長5.02%，高於此前的4.95%；預測值為4.98%。

組「淡馬錫」管理政府投資 該國國會本周已批准成立投資管理機構Daya Anagata Nusantara（Danantara），以管理該國一些最大公司的政府持股，類似新加坡的淡馬錫控股，旨在改善國家投資績效與回報。

據報，Danantara初始資本至少為1,000萬億印尼盾（約4,700億港元），將從國有企業部（SEO）手中接管所有政府持有的國營公司股份。印尼國企2023年的總資產值為11,684.3萬億印尼盾，同年向財政部支付82.1萬億印尼盾的股息。Danantara將設立管理國有企業的「超級控股公司」，以管理股息和資產槓桿的投資公司合共兩個實體。

美國企業則繼續深耕印度市場。外媒引述消息指，美國資產管理巨擘貝萊德計劃就旗下iHubs支援中心增聘近1,200人，以擴大印度兩個支援中心，並建立在當地的人工智能（AI）算力，新招聘將增加貝萊德在印度員工數量約三分之一，孟買及古爾岡辦公室員工將增至約3,500人，為配合擴充，該企已租用孟買市郊Goregaon地區額外辦公室樓面，交易價值近40億印度盧比（約3.6億港元）。

另一方面，新加坡統計局公布，當地去年12月零售銷售按年跌2.9%，前值跌幅由0.7%修訂至跌0.5%；撇除汽車，零售銷售按年跌4%，前值為跌1.1%。經季調後，同月零售銷售按月跌1.5%，前值為跌2.8%；撇除汽車，零售銷售按月跌3.5%，前值為跌2.1%。