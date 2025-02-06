Uber季度經調整純利飆逾四成

網約車公司Uber公布截至去年底止一季業績，收入按年增長20.36%至119.59億美元，列帳純利飆3.81倍至68.83億美元，更多是稅務會計因素及股權投資增值，按照非公認會計準則（Non-GAAP），更能反映業務表現的經調整除息、稅折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年升43.56%至18.42億美元。

Uber上季月度活躍平台消費者（MAPCs）為1.71億，按年增長約14%；淨訂單總額為441.97億美元，按年增長17.62%，出行、外賣配送業務的訂單總額增長速度大致相若，均為18%左右，撇除匯率影響後出行的增速約24%，收入則分別為69.11億美元及37.73億美元，按年分別升24.81%及20.96%。管理層認為，考慮到公司強勁基本面，目前股價仍然被低估，因此打算「積極而且有策略地回購股票」。

展望今年首季，Uber預期本季淨訂單總額在固定匯率基礎下，按年增長17至21%，並預期匯率因素會對列帳的訂單增長帶來5.5個百分點的負面影響，股價周三早段曾挫7.13%。

管理層亦表示，今年內會有更多自動駕駛相關的策略消息分享。不過，雖然相關的科技一直在進步，但自動駕駛要商業化仍要更長時間。

GM自動駕駛部門炒千人 另邊廂，通用汽車（GM）裁減旗下Cruise自動駕駛部門一半員工，涉及約1,000人。這是該公司先前宣布退出自動駕駛的士業務計劃的一部分，Cruise的數位高層將會本周業務改組期間離職。