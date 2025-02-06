特斯拉1月英售千四輛 跌12%跑輸

美國電動車公司特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克近期活躍於美國政壇之際，他的公司業務表現卻開始走下坡，特別是在歐洲多地，Tesla銷量明顯下跌。根據New AutoMotive的數據，以新汽車登記數目推算，Tesla上月於英國的銷量按年下跌12%至1,416輛，但同月整體電動車登記數目卻上升35%。

以此數據推算，Tesla在英國最受歡迎的電動車品牌排行榜中已下滑至第七位。在歐洲其他地區，跌勢更為明顯，比如法國的Tesla銷量（同樣以汽車登記數目推算）大幅下降63%，在瑞典、挪威分別下降44%及38%；在荷蘭下滑42%。去年度，Tesla首次錄得年度汽車交付量下滑。

分析將銷量下滑的原因，歸咎於民眾對馬斯克本人的觀感惡化。

六成人嫌棄歸因馬斯克 近期馬斯克在社交媒體上公開支持英國、德國的極右翼政黨，加上先前他在美國總統特朗普的就職典禮上疑似做出納粹敬禮的風波，均令其形象受損。

電動車評測網站Electrifying的一項調查顯示，有59%英國電動車車主或正在打算購買電動車的買家表示，馬斯克是阻止他們選擇Tesla的主要原因之一。

New AutoMotive行政總裁Ben Nelmes則指出，Tesla的另一問題在於自2020年推出Model Y以來，該公司未有再推出新的主流車款，而包括中國電動車公司、歐洲汽車巨頭在內的競爭對手，都不斷推出新產品，又指缺乏更多創新才是導致Tesla銷情不佳的原因。