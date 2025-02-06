日產本田傳棄合併

綜合多間日媒報道所見，談判破裂主要因為管理控制權誰屬出現分歧，雙方在成立新控股公司的持股比例等條件上未能達成共識。另外，本田亦曾提出讓日產成為其子公司的方案，但由於日產內部出現強烈反對，最終決定中止協商。

持有日產36%權益的法國車廠雷諾（Renault），據報上月底曾派員到日本表達對合併方案的擔憂。而日產主要股東之一的三菱汽車（Mitsubishi），據稱在近期終於表態，不會隨日產加入新成立控股公司，因擔心將因此失去管理控制權。三菱汽車股價昨日挫3.5%。

市場注意力或轉至鴻海 東海東京情報實驗室高級分析師杉浦誠二表示，本田與日產股價走勢顯著背馳，顯示市場開始傾向於本田所提出將日產變成子公司的收購要約。本次談判告吹後，市場注意力或轉移至鴻海集團。

本田、日產合併計劃，源於在中美等主要市場經營狀況下滑，在去年12月兩公司達成基本協定，並曾訂在2026年8月前成立合資公司，成為全球第三大汽車廠並上市，屆時本田和日產將退市，但仍會作為子公司保留品牌在合資公司內獨立營運。雙方原計劃在上月提出合併協議框架，但一再延期。據了解，事件可能仍有轉機，因為部分日產高層支持本田的提案。

豐田去季經營溢利挫27% 至於全球最大車廠豐田（Toyota）則與其他日本同業一樣，近年業務飽受中國電動車崛起的衝擊，第三財季業績遜於預期，且連續第二個季度經營利潤下降。在截至去年12月底止的第3財季，經營溢利跌27.7%至1.21萬億日圓，遜市場預期的1.42萬億日圓；汽車銷售244.4萬輛，按年跌4.19%。不過，上季純利約2.19萬億日圓，按年增長61.52%；營業額12.39萬億日圓，升2.9%。

該公司上調截至今年3月底止的全年業績指引，營業額由46萬億日圓調高至47萬億日圓，經營溢利由4.3萬億日圓上調至4.7萬億日圓，惟後者仍低於市場預期的4.8萬億日圓。豐田表示，此次上調利潤預期反映該公司通過控制激勵措施、提高價格和穩定生產來增強盈利能力的努力。該公司還預計將從日圓疲弱中獲益。

以截至去年底止首3個財政季度計，豐田營業額累計為35.67萬億日圓，按年升4.85%；經營溢利收縮13.2%；純利升3.9%至4.07萬億日圓。另首3季汽車零售銷量700萬輛，按年跌4.04%。

豐田第三財季業績摘要