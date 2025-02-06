恒生一姐率高層齊聚新裝總行 夥醒獅財神向市民拜年

各界近日趁着濃厚的新春氣氛，紛紛出動向市民拜年送上祝福。恒生銀行一姐昨日（年初八）與該行一眾管理層，在全新面貌的恒生香港總行主持醒獅點睛儀式，向市民送上蛇來運轉、福瑞吉祥的祝福。

送蛇年小禮品 恒年生財 今年在恒生總行進行的舞獅表演，同場當然有深入民心的恒生財神一起助興，該行更在現場為市民送上蛇年小禮品，寓意恒年生財、好運亨通。

值得留意的是，恒生今年的醒獅點睛儀式在通透明亮的新裝香港總行舉行，吸引不少途人駐足圍觀及打卡。事實上，該行去年底剛完成首階段的翻新工程，其新設計結合「以人為本」、「融合自然」、「靈活多變」3大理念，採用寧靜自然的竹林意境，並且融合創新技術以將可持續的理念和元素融入當中。恒生總行外牆更特別設置了先進及高清度的大型曲面透明LED屏幕，配合全新設計的平台花園，為繁華的中區加添一片綠色氛圍。

同時，恒生亦乘勢推出了未來銀行2.0服務概念，以嶄新的「Come to You」服務模式配合其首創的智能櫃位，為多元客戶群提供貼心的服務。