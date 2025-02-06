華中小製造服務業擴張放緩 摩通下調首季GDP增長預測

中美貿易戰愈趨緊張，出口外需不確定性將對中國經濟造成巨大挑戰，加上1月份反映中小型民企的製造及服務兩大行業經營活動表現放緩，惹來官媒高呼加速擴大內需化解外部衝擊。惟投行摩根大通因應美國對華加徵關稅，率先下調內地首季經濟增長預測。

官媒喊擴內需乃戰略之舉 繼上月財新中國製造業採購經理指數（PMI）回落至50.1之後，同月服務業PMI亦跌至51，拖累綜合PMI回落0.3個百分點至51.1，均創4個月低位。受訪服務業企業反映，人員離職及企業裁員為上月就業指數降至去年5月以來新低的主因。

不少企業坦言，擔心國際競爭加劇，及貿易前景不明朗，會使內地服務業需求帶來影響。財新智庫高級經濟學家王喆亦指，海外政策不確定性增加背景下，出口環境或有所惡化，將是中國經濟要面臨的巨大挑戰，宏觀經濟政策對此應做好充分準備，目前內地有效需求不足，增加居民可支配收入應為政策重點。

面對美國新關稅威脅，官媒發表評論文章指出，「擴大內需不是權宜之計，而是戰略之舉」，並引述專家意見稱擴內需是應對國際貿易挑戰有效途徑。滙豐環球研究認為，中方反制措施克制，或反映中美談判仍有轉機。

不過，摩通指美國關稅較預期提早實施，雖加徵稅率10%，料對內地國內生產總值（GDP）影響輕微，但無可避免對本季出口構成影響，故將本季內地GDP增長預測由5.7%降至5.3%，第三、四季增長料受重創，增長預測更由2%及4.1%分別降至1.8%及2%。