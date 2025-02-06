滬股蛇年紅盤高開低收 人幣穩

為期8日的內地農曆新年假期結束，A股、在岸人民幣市場雙雙在蛇年復市。即使中美兩國新一輪關稅戰在長假期間正式上演，但官方開出的人民幣中間價昨日轉強，報7.1693兌每美元，創近3個月高位，同時滬深股市3大指數亦如市場預期紅盤高開，惟幾乎已屆全日高位，滬綜指及深成指一跌一升收市。

人行單日收水7165億 人民幣中間價在蛇年開局首個交易日企穩，反映中國人民銀行暫無意通過匯率調整應對貿易戰。在岸人民幣昨日早段僅低開50點子，下午4時半收報7.2724，單日略跌74點子；離岸人民幣繼續收復失地，一度高見7.2689。人行昨進行6,970億元（人民幣‧下同）7天期逆回購，單日淨回籠7,165億元。

內媒報道，多位經濟學家就蛇年展望談經論市，其中渣打銀行大中華及北亞首席經濟學家丁爽預計，中國不會借助人民幣大幅貶值來抵銷關稅上調的影響，因近期內地政策制訂者已傳遞維持人民幣匯率基本穩定的信號，且續預期人行將透過多種工具向市場注入充裕流動性，以支持政府債券的發行，並擇機下調政策利率以避免實際利率上升。

財政部本月在港發債 據財政部公布，將於本月19日在香港發行125億元人民幣國債，為今年首期，具體發行安排將於香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）公布。

反觀在外圍股市波動下向來具防守性的A股，蛇年首日走勢較反覆。滬綜指收跌0.65%，報3,229點，深圳創業板指數跌0.04%；深成指升0.08%，報10,164點。滬深兩市主板成交錄1.28萬億元，比龍年收爐日多15%。

興業銀行首席經濟學家魯政委坦言，投資交易策略應着重防禦性，如果希望增加一些組合的彈性，可考慮資本市場的人工智能（AI）產業鏈主題。國產AI模型DeepSeek引領中港兩地股市起動，昨日DeepSeek概念股在A股集體大升，漲停或漲幅超過10%的個股曾高達19隻，上海科創50指數漲近3%收市。