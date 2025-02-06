華為去年營業額逾8600億 歷來次高

幾年前已遭美國總統特朗普全力打壓的中國戰略科企華為，其董事長梁華昨在「廣東省高質量發展大會」上透露，該企去年銷售收入超過8,600億元（人民幣‧下同），「ICT基礎設施（指網絡及數據中心設備）保持穩健，消費者業務重回增長，智能汽車解決方案業務快速發展」。

參考往績，營業額高於8,600億元的年份只有2020年（8,913.68億元），同年大部分時間「榮耀」尚未剝離，也應該未用完2019年晶片封殺令之前從台灣囤來的晶片，同時意味着「鍊贏」iPhone，使華為近乎「滿血復活」。

華為去年利潤尚待公布，但翻查去年首3季的業績，上季收入按年增速或已放緩至約10.7%（約2,741億元）。梁稱，華為未來會堅持基礎技術創新，打造自主可控的軟件生態，聯合產業共建「鴻蒙」、「歐拉」和「高斯」等的開放生態，支持各行各業的數碼化、智能化創新與應用。

傳新AI晶片性能直逼Nvidia 儘管賽力斯上月賣車突然「急煞車」，但他仍對汽車產業野心勃勃，說「未來一輛好的智能電動汽車，不僅需要在研發端通過數碼平台，實現快速開發、降本增效，在用戶側也需要面對軟件快速迭代，讓消費者感受到智能駕駛帶來的安全與體驗提升」。即使外部不確定性依然很大，數碼化、智能化、低碳化的發展趨勢是確定的。