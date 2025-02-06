Google母企績差仍燒錢搞AI

上季收入升幅放慢 預告開支再激增 股價曾瀉8% 醜聞不絕的美國互聯網企業Google，其母公司Alphabet公布季度業績未如理想，且明知市場愈益質疑科企大撒幣谷人工智能（AI）是否物有所值，仍預告今年資本開支預算將大增近半，比券商預期高逾30%，揮霍程度令人咋舌，周三早段股價曾瀉8.3%。

截至去年12月底止季度，Alphabet收入按年增速僅得11.77%，為2023年第三季後最慢，撇除合作夥伴分成後升13.13%至816.21億美元，差過市場預期，包括無人駕駛的士Waymo、生命科技等的「其他押注」（Other Bets，新興投資）營業額僅4億美元，按年瀉39.11%，相關經營虧損按年擴大36.03%至11.74億美元。

去年支出4097億飆62% 全年計，營業額升13.86%，新興投資經營虧損擴至44.44億美元。「突飛猛進」是資本開支（購置物業與設備之現金淨流出），飆62.89%至525.35億美元（約4,097.7億港元），比去年初公布的500億美元略有超支，沒想到公司竟一口氣把今年預算加至750億美元（約5,850億港元）。

Alphabet要砸錢投資的無非是伺服器和數據中心，財務總監阿什肯納齊稱前者佔更大部分。但令人搖頭的是，上季雲計算部門的營業額也未如市場預期，行政總裁披差卻堅加碼投資始能應付需求。談及DeepSeek，他說對自家大模型的實力有信心。

儘管Alphabet的大花筒刺激AI晶片公司博通（Broadcom）周三早段曾升5.13%，正奮力追趕的超微半導體（AMD）卻瀉最多10.87%。這家英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳初出茅廬時效力過的半導體公司，指引AI晶片所屬的數據中心部門今年收入會有「強勁的雙位數增長」（下半年優於上半年），集團每股盈利增長亦然。

然而，AMD上述收入全年也不夠英偉達一季收入的40%，且對比起英偉達過去兩年增速超過100%，以上指引猶有「力有不逮」之感，況且市場正質疑發展優質AI大模型是否用得着那麼多晶片。按照AMD自己披露去年AI晶片收入50億美元以上，有分析師覺得反而是被英偉達拉開差距。

AMD數據中心生意遜預期 現由黃仁勳疏堂親戚執掌的AMD，上季收入按年增長升24.15%至76.58億美元，其中數據中心部門生意額按年升69.1%至38.59億美元，就算增速比2023年末季明顯加快，也不及分析師預期。行政總裁蘇姿丰表示，「產品正處於過渡期」。

該企強處乃電腦中央處理器（CPU）追打行業龍頭英特爾（Intel）。上季客戶（電腦晶片）部門收入按年增長58.31%至23.13億美元，雖然生意額仍遠不及英特爾，但跟英特爾相關收入倒退相比，還是出色很多，蘇姿丰相信今年的增長會「跑贏大市」。

AMD上季經調整純利按年升42.27%至17.77億美元，指引本季收入68億至74億美元，以中間值計按年升15.11%。

Alphabet近年資本開支