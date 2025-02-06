納指低開 美對華貿赤全年擴5.8％

美國總統特朗普上任後旋即發動貿易戰，試圖扭轉美國長期以來的貿易逆差。在上屆總統拜登任期屆滿之時，貿赤進一步擴大，去年12月達984.31億美元，按月擴大194.91億美元或24.69%；其中，中國仍是最大的逆差來源，對華商品貿易逆差達253億美元，全年計更達到2,954.02億美元，按年擴大5.83%。話雖如此，直接從中國付運到美國的貨物，去年佔美國進口商品貨值的比重降至13.31%。

美服務業PMI遜預期 值得留意的是，香港仍然是少數美國獲取貿易順差的來源地，去年全年美國對香港貿易盈餘為219.13億美元（約1,709.21億港元）。考慮到美國去年對香港出口總額為278.86億美元（約2,175.1億港元），港府如若不顧「自由港」的名譽對美國加徵約20%進口關稅，說不定能夠增加逾430億元的收入，比起難實現的本財年賣地收入目標330億元還要高。

美股3大指數周三早段受壓，道指曾跌43點，報44,513點；標指跌17點，報6,020點；納指跌138點，報19,515點。美國1月ISM服務業採購經理指數（PMI）報52.8，低過預期。另外，1月ADP私人就業職位增加18.3萬個，多過預期。

迪士尼上季多賺33% 企業消息方面，華特迪士尼公布截至去年12月28日止季度業績，期內收入按年增長4.84%至246.9億美元；純利按年增長33.64%至25.54億美元。收入增長主要來自娛樂業務，特別是內容出售及版權方面。迪士尼股價於周三早段曾升0.92%，報114.34美元。

從業績表現可見，迪士尼的業務增長策略有了明顯變化，不再盲目追求串流媒體平台的擴張。截至去年底，Disney+總付費用戶數目為1.246億，按季倒退1%，與其競爭對手Netflix大幅增長形成鮮明對比。

大宗商品方面，現貨金價再創歷史新高，周三曾升1.23%至每安士2,877.06美元。世界黃金協會（WGC）報告顯示，去年全球黃金需求升1.5%至4,974噸，創下歷史新高，主要由投資需求增加、各國央行不斷購買所推動，預計今年央行將繼續引領黃金需求，或為金價提供重要支持。

報告稱，各國央行對黃金的需求仍然「永無止境」，連續第三年保持強勁的購買步伐，去年購買量超過1,000噸，達到1,045噸。其中，波蘭央行是各國央行中最大的淨買家，去年共增加90噸黃金儲備，其次是土耳其央行，增加75噸，印度央行則排第三，除了12月以外每個月都增持黃金。