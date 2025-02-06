小米預告推新品股價揚
內地昨日開工大吉，小米集團(01810)董事長雷軍大派開工利是，同時預告兩款Ultra，即小米手機15 Ultra和小米汽車SU7 Ultra，將於本月底發布。消息刺激昨日股價升0.25%，報39.65元。
小米SU7 Ultra為電動跑車，售價81.49萬元（人民幣‧下同）起，去年10月公布首10分鐘的預訂量逾3,680輛。他指，小米SU7 Ultra昨日起在全中國42個城市112間門店展示。
小鵬有信心交付翻倍
上月新車交付量在「造車新勢力」中跑出的小鵬汽車(09868)，其董事長何小鵬揚言，今年有信心實現交付量按年翻一番，目標今年下半年實現自動駕駛L3級（即在特定環境做到部分自動駕駛操作）。不過，2025至2027年將是中國汽車行業最「捲」（即競爭最激烈）的3年，對公司是最關鍵及最有機遇的時期。
他預告，公司計劃今年推出多款新車和年度改款，幾乎每個季度均有重磅新品和改款，包括首次推出超級電動版本新車型，並相信下一個10年人工智能（AI）會驅動汽車及全球軟硬件產生巨大變革。
過去10年，該公司研發和製造超過500億元，預計今年小鵬汽車和主打空中出行「小鵬滙天」的研發投入總計約95億元，其中，在AI投入約45億元。
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