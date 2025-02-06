小米預告推新品股價揚

小米SU7 Ultra為電動跑車，售價81.49萬元（人民幣‧下同）起，去年10月公布首10分鐘的預訂量逾3,680輛。他指，小米SU7 Ultra昨日起在全中國42個城市112間門店展示。

他預告，公司計劃今年推出多款新車和年度改款，幾乎每個季度均有重磅新品和改款，包括首次推出超級電動版本新車型，並相信下一個10年人工智能（AI）會驅動汽車及全球軟硬件產生巨大變革。

過去10年，該公司研發和製造超過500億元，預計今年小鵬汽車和主打空中出行「小鵬滙天」的研發投入總計約95億元，其中，在AI投入約45億元。