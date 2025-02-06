高盛：華有力反制關稅 對能源電商影響有限

美國對中國商品加徵10%關稅，中國隨即宣布對從美國進口的煤炭和液化天然氣（LNG）加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%關稅。投行高盛認為，由於中國關稅並未改變這些大宗商品的全球供求關係，短期內對大宗商品市場的影響有限，且受影響的美國商品很容易找到其他替代市場，而中國則能以替代供應商取代受影響的進口量。

大摩料中石油受保障 高盛補充，中國的報復性措施對大宗商品市場的最大影響是，中國買家與美國液化天然氣出口設施之間可能暫停新的長期LNG合約談判，而在製造業供應鏈，如關鍵礦產出口管制，以及俄烏戰爭等地緣政治問題，中方仍然有備用的反制籌碼。

企業方面，高盛相信，拼多多旗下電商平台Temu在中國跨境企業中擁有最高的美國風險敞口，但補充由於拼多多的國內業務利潤基數較大，預期關稅對集團明年的收入及經調整經營溢利影響可控。