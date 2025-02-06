產經

高盛：華有力反制關稅 對能源電商影響有限

美國對中國商品加徵10%關稅，中國隨即宣布對從美國進口的煤炭和液化天然氣（LNG）加徵15%關稅，對原油、農業機械、大排量汽車、皮卡車加徵10%關稅。投行高盛認為，由於中國關稅並未改變這些大宗商品的全球供求關係，短期內對大宗商品市場的影響有限，且受影響的美國商品很容易找到其他替代市場，而中國則能以替代供應商取代受影響的進口量。
大摩料中石油受保障
高盛補充，中國的報復性措施對大宗商品市場的最大影響是，中國買家與美國液化天然氣出口設施之間可能暫停新的長期LNG合約談判，而在製造業供應鏈，如關鍵礦產出口管制，以及俄烏戰爭等地緣政治問題，中方仍然有備用的反制籌碼。
大摩則認為，中國舉動或會保護中國石油(00857)作為國內最大的天然氣業務批發商，但對美國LNG進口商屬負面，故予中石油目標價8.76元，評級「增持」。
企業方面，高盛相信，拼多多旗下電商平台Temu在中國跨境企業中擁有最高的美國風險敞口，但補充由於拼多多的國內業務利潤基數較大，預期關稅對集團明年的收入及經調整經營溢利影響可控。
花旗看好創科國航
花旗則認為，美國對華的新關稅措施，中國可能推出更多刺激措施反制關稅的負面影響，並會推出更多反制措施。基於市佔更快增長、人工智能基建及消費補貼、自動化行業見底、國企改革及盈利能力改善，該行偏好創科實業(00669)、中國中車(01766)及中國國航(00753)。
至於美國郵政停收中港包裹事件下，國泰航空(00293)股價昨跌3.26%。有分析指，其實美國郵政需時適應和處理新稅收規定下的短暫象徵式行動，實際上大部分美國進口包裹是從私營物流商如順豐控股(06936)、聯合包裹（UPS）、DHL運送，而美國郵政數月前亦曾停收來自加拿大的包裹。
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