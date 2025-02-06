產經

恒指挫192 北水回歸即沽 電商股軟

京東等電商及物流股昨普遍受壓。 京東等電商及物流股昨普遍受壓。
京東等電商及物流股昨普遍受壓。
中美貿戰升級，港股一度急跌372點，收市仍挫192點，南下「北水」復市即掟貨，轉淨流出53億元，全日成交按日增加18.72%至1,922.59億元，近一個月最多。
恒指昨高開37點，報20,827點，已屬全日高位，隨後愈跌愈有，低見20,417點，最終收報20,597點。國企指數跌77點或1.01%，報7,566點；科技指數下跌47點或0.94%，報4,930點。
京東傳洽購德零售商
美國郵政停收內地及香港包裹事件下，電商及物流相關股份普遍受壓，京東集團(09618)及京東物流(02618)分別挫3.45%及2.25%，阿里巴巴(09988)及順豐控股(06936)齊跌約0.1%。
收市後傳出京東面對內需不振，近期再度洽購德國電子產品零售商Ceconomy，已接觸公司和大股東。這家在歐洲經營約1,000家門店的公司，周二市值約14.75億歐元（約119.61億港元），消息使其股價周三曾飆17.1%。
貿易戰陰霾下，申洲國際(02313)挫6.51%。內需股亦現沽壓，農夫山泉(09633)大插6.94%，是表現最差藍籌；蒙牛乳業(02319)跌4.58%。
航運股做好，獲摩根士丹利唱好的中遠海能(01138)一度飆7.1%，收市仍升5.76%；中遠海控(01919)及太平洋航運(02343)齊升超過2%。大摩認為，中遠海能未來15日內上升機會大，機率達70至80%，因股價調整後，估值更吸引，維持「增持」評級，目標價9.5元不變。
聯想漲3.9%藍籌最威
聯想集團(00992)預告將發布首個國產人工智能（AI）大模型「一體機方案」，逆市漲3.99%，是表現最佳藍籌。大摩認為，今季個人電腦（PC）及伺服器需求改善，加上公司收購高端企業儲存解決方案公司，有助加強其儲存產品組合，恢復對其「增持」評級，予目標價13.8元。
里昂指出，AI技術的最新發展，可能加劇中美科技戰，因此「國內替代」仍至關重要，看好中國軟件國際(00354)、金蝶國際(00268)及A股科大訊飛為主要受惠者。
新股市場方面，招股中的內地茶飲公司古茗(01364)孖展認購升溫，券商累計借出18.22億元孖展，超購10.5倍。
另外，香港金融管理局周二透過貼現窗向銀行拆出12.51億元隔夜流動性，為新春假期後首次。隨着相關資金回籠，銀行體系總結餘周三回落至446億元。
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