恒指挫192 北水回歸即沽 電商股軟
中美貿戰升級，港股一度急跌372點，收市仍挫192點，南下「北水」復市即掟貨，轉淨流出53億元，全日成交按日增加18.72%至1,922.59億元，近一個月最多。
恒指昨高開37點，報20,827點，已屬全日高位，隨後愈跌愈有，低見20,417點，最終收報20,597點。國企指數跌77點或1.01%，報7,566點；科技指數下跌47點或0.94%，報4,930點。
京東傳洽購德零售商
收市後傳出京東面對內需不振，近期再度洽購德國電子產品零售商Ceconomy，已接觸公司和大股東。這家在歐洲經營約1,000家門店的公司，周二市值約14.75億歐元（約119.61億港元），消息使其股價周三曾飆17.1%。
聯想漲3.9%藍籌最威
聯想集團(00992)預告將發布首個國產人工智能（AI）大模型「一體機方案」，逆市漲3.99%，是表現最佳藍籌。大摩認為，今季個人電腦（PC）及伺服器需求改善，加上公司收購高端企業儲存解決方案公司，有助加強其儲存產品組合，恢復對其「增持」評級，予目標價13.8元。
新股市場方面，招股中的內地茶飲公司古茗(01364)孖展認購升溫，券商累計借出18.22億元孖展，超購10.5倍。
另外，香港金融管理局周二透過貼現窗向銀行拆出12.51億元隔夜流動性，為新春假期後首次。隨着相關資金回籠，銀行體系總結餘周三回落至446億元。
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