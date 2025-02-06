恒指挫192 北水回歸即沽 電商股軟

中美貿戰升級，港股一度急跌372點，收市仍挫192點，南下「北水」復市即掟貨，轉淨流出53億元，全日成交按日增加18.72%至1,922.59億元，近一個月最多。

恒指昨高開37點，報20,827點，已屬全日高位，隨後愈跌愈有，低見20,417點，最終收報20,597點。國企指數跌77點或1.01%，報7,566點；科技指數下跌47點或0.94%，報4,930點。

收市後傳出京東面對內需不振，近期再度洽購德國電子產品零售商Ceconomy，已接觸公司和大股東。這家在歐洲經營約1,000家門店的公司，周二市值約14.75億歐元（約119.61億港元），消息使其股價周三曾飆17.1%。

另外，香港金融管理局周二透過貼現窗向銀行拆出12.51億元隔夜流動性，為新春假期後首次。隨着相關資金回籠，銀行體系總結餘周三回落至446億元。

高盛薦買之港股名單表現