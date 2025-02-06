港人最憂生活成本升經濟前景

富達國際發表的《全球情緒調查》報告顯示，儘管近六成港人對前景感到樂觀，但面對不同的生活壓力，逾七成擔憂生活成本攀升，另約六成表示因經濟前景感到憂慮。被問及首要財務目標，逾九成港人認為是擁有應急錢，凸顯充足財務準備的重要性。

視儲應急錢為首要目標 該調查發現，56%香港受訪者對前景樂觀，比例較2023年的68%下降，但仍高於2022年疫情時的水平（49%）及對前景悲觀（30%）的比例。當中，約四成香港受訪者對「日常財務」（41%）、「儲蓄狀況」（39%）、「工作」（41%）及「工作與生活平衡」（45%）方面感到良好，比例較全球平均及前一次調查略低。同時，64%港人表示間中或經常感到壓力，主要壓力來源包括生活成本上升（72%）、經濟前景（63%）、擔心退休儲備不足（59%）及能否達成長遠財務目標（59%）。

另一邊廂，幾乎所有港人均視擁有應急錢應對緊急情況（98%）、維持現有生活方式（98%）及擁有安穩的退休生活（97%）為財務目標，惟四成港人對準備應急錢沒有信心，另有近五成表示對退休儲蓄沒有信心。

愈來愈多港人計劃一年以上的財務需要，在消費方面偏向量入為出，有50%表示過去6個月的消費額低於可負擔水平，32%則表示過去6個月入不敷支。超過四成受訪者認為最迫切的財務需要為增加儲蓄或投資額（42%），但只有三成受訪者過去6個月有增加儲蓄，主要因為「轉換至更高薪的工作」（41%），以及「減少非必要消費」（38%）。