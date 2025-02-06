港營商景氣4個月最低

內外需求續曳消費弊 企業未來一年閉翳 身處於2025年之初，香港經濟景氣尚未見有大起色。反映景氣度的標普全球香港特區採購經理指數（PMI）今年1月經季節調整後為51，雖然已連續4個月高於盛衰分界線的50水平，但較去年12月的51.1略低，亦是去年9月以來的最低水平，來自內地及海外的需求持續下降；調查受訪者普遍指客戶消費意欲低，故對未來一年的商業前景維持悲觀。

受累製造建造業產量插 報告指出，今年1月私營企業景氣連續第4個月擴張，但擴張速度是這期間最弱的；批發和零售業是表現最好的行業，惟製造業和建造業產量大跌拖慢了整體增長；新訂單小幅增長，增幅較去年10月所創的18個月高峰明顯放緩。調查受訪者大多提到，商業和消費者支出低迷，來自內地的新業務更創下自2022年4月以來最大跌幅。同時，出口銷售已連跌3個月，下跌速度更為去年9月以來最快。

可幸的是，同月數據顯示，香港私營企業增聘員工，扭轉去年12月精簡人手的情況，也是9個月以來第二次出現錄得增長，主要由服務業與批發及零售業帶動。

另外，企業採購投入動力減弱，雖然整體採購量錄溫和增加，但增幅放緩至去年9月以來最低水平，且乃5個月以來首次出現採購庫存減少的迹象，某程度反映更審慎的庫存策略。同時，供應商的供貨表現連續第6個月倒退，供應商因船期延誤和缺乏閒置產能需延長交貨時間。

雖然供應商表現轉差帶來挑戰，但最新數據顯示，私營企業自去年10月以來首次減少積壓訂單。至於投入物價通脹升至3個月最高，反映原材料價格大幅上漲，但員工成本自2022年3月以來首次下降，雖然跌幅很小，而刺激需求的努力導致平均價格出現小幅回落。

企業對於未來一年的商業前景預期維持悲觀，而自2023年8月以來每月均錄得悲觀情緒。儘管如此，信心仍較去年11月所創的13個月低位持續回升。調查受訪者表示，競爭壓力、需求疲弱及美國經濟政策不確定性，都是影響商業前景的因素。

東亞銀行首席經濟師蔡永雄預計，利率會逐步向下，資產市場及投資氣氛會改善，今年首季私人企業經營料仍處擴張水平。

他又認為，關稅屬不確定因素，但觀察到美國與墨西哥、加拿大磋商後持開放態度，仍要觀察情況，惟始終本港以轉口為主，對本地實際生產影響不大，預計內部增長會是今年經濟動力，將受內地政策帶動，利好內地經濟及本港整體氣氛，刺激本地消費，連同減息預計因素，以及旅遊業和金融業近期表現改善，相信今年全年香港經濟有望增長2.5%。

貿戰影響料下半年顯現 此外，星展香港經濟研究部經濟師謝家曦則預期，許多企業在關稅實施之前，或者在關稅進一步擴大至其他範圍前，已經進一步出貨入貨，故此香港轉口貿易上半年的影響會輕微些，上半年景氣指數預料仍可以維持在50以上，可是到下半年，關稅的影響會愈來愈明顯，有機會見到輕微的收縮。

香港PMI表現續疲