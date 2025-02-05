華AI技術現突破 資本戰奠里程碑

按照中國的曆法，嚴格而言，昨日是乙巳年立春後首個交易日。所謂一年之計在於春，市場都為今年的投資風向籌謀，今日（周三）中國股市長假後復市，如何反應美國特朗普政府公布的對華新關稅措施，自是焦點。不過，其實市場對此已一定程度提前消化，反觀長假期間中國人工智能（AI）公司發布的大型語言模型（LLM）——DeepSeek，展示中國科技能突破美國制裁下取得重大發展，成功站在世界前端，既為中國甚至全球創科產業注入新動力，更為中國資本市場帶來新主題，有望為中美資本爭奪戰奠下里程碑！

回顧去年，美國資本市場估值之所以持續攀頂，主要靠AI概念支持，科企鬥花錢增算力，不斷追求高端AI晶片量產。不過，這股動力要被中國出招打破，皆因一向由美國科企OpenAI領導的AI潮流，正要被中國AI公司推出的新LLM——DeepSeek打破壟斷之勢。

其實，DeepSeek之所以吸引全球注目，變相「彎道超車」，主要在於多方面，包括利用遠低於美國同業的訓練成本，不用最高端圖像處理器（GPU）晶片也能支持運作，且開放原始碼，任由各方下載，共同研發創新。如是者，廉價、高效、開放的特點，打破美國科企的壟斷，為創科界帶來驚喜，有勢藉此奪取AI技術趨勢的主導權，也可能為戳破超高估值的美股泡沫送上最後一根稻草。

畢竟美國科技企業在瘋狂燒錢投入AI建設，追捧最新最快的AI晶片，但原來開發AI不用花這麼多錢，也不需要用到最新最高端的AI晶片，一直努力將美國科技股估值捧上天的資金，如夢初醒，投資者紛紛重估手上美國科技股的投資風險，從而引發美股連日大幅波動，會否引發資金持續流出高估值的美股，好戲在後頭。

所謂「學無前後，達者為先」。中國AI業界打破美國科技圍堵，平地一聲雷推出新AI模型，證明中國的科技實力，也證明美國的圍堵策略無法阻止中國崛起。美國繼續走自我封閉、排外的錯誤路線，在這場科技賽上，只會失去更多城堡，更開放包容的發展戰略，意味將迎來更大市場，集合更大創新力量；站在中美資本戰的角度，也變相為中國送上彈藥，推動資金東去，皆因在投資者眼中，估值超低、宏觀前景逐漸撥開雲霧，且具備新主題的中國資產與資本市場，更具吸引力。

中美博弈，技術制式呈半球化趨勢，是意料之內的發展。美國以國家安全、私隱等理由試圖阻止美企使用DeepSeek，甚至聯合盟友全面封殺，也不讓人意外。中國在技術上的突破，低成本、開放共享的特色，與美國技術霸權及資產泡沫綑綁形成鮮明的對比。

最終結果將說明，中美兩國在AI領域上的差距將會縮小，全球更多科企可善用這開源的中國AI模型技術和演算法來改進自家平台，美國霸權無法阻止世界科技進步；中國的AI發力起步，將如何引領中國資本市場打好翻身戰，且拭目以待！