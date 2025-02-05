輪商精選：小米睇升留意13073
小米集團(01810)昨日早段股價曾升超過5%，突破40元關，再創新高。小米新能源車連續4個月交付量超過兩萬輛，2025年全年交付目標30萬輛。
如預期正股繼續上揚，可參考小米認購證13073，行使價47.25元，實際槓桿5.3倍，6月27日到期。另可留意小米牛證68611，收回價35元，實際槓桿7倍，12月12日到期。如看淡可留意小米認沽證13318，行使價27.77元，實際槓桿4.4倍，9月19日到期，或可參考小米熊證65478，收回價42元，實際槓桿13.3倍，12月12日到期。
看好阿里跟進28565
如計劃趁高做淡，可留意阿里認沽證27918，行使價91.33元，實際槓桿6.1倍，5月12日到期，或可參考阿里熊證58176，收回價101元，實際槓桿13.8倍，2027年12月10日到期。
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